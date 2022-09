El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la negativa al recurs al Pla d’Actuació Urbanística (PAU) presentat per Núñez i Navarro i altres propietaris per construir a la zona de Torre Negra, a Sant Cugat del Vallès, una suma superior als 3.000 habitatges. Al 2018 el ple municipal hi va votar en contra en considerar els terrenys no urbanitzables, i Núñez i Navarro i la societat Atura van presentar una demanda. No obstant, el TSJC la va desestimar a principis d’aquest 2022. En el ple municipal d’aquest dilluns s’ha fet públic que finalment la decisió judicial és ferma, un fet celebrat a la localitat perquè incrementa la protecció d’aquest espai, que es vol preservar com a porta d’entrada a Collserola.

