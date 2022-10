Júpiter, ‘caçat’ des de l’Observatori de Sabadell

A final de mes, la NASA va llençar una alerta arreu del món avisant que Júpiter, el planeta més gran del sistema solar, arribaria a situar-se en el punt més proper de la Terra en els darrers cinquanta-nou anys.

Un fet insòlit, no per la seva observació –anualment, i en un període concret, s’alinea amb el Sol i la Terra– sinó per la seva aproximació, que ha permès als astrònoms i aficionats a l’astronomia de l’Observatori Astronòmic de Sabadell captar Júpiter. “Ara és l’època que es pot veure molt bé. Cada any hi ha període concret, i enguany ha tocat ara al setembre i octubre”, detalla l’astrònom i divulgador científic de l’Observatori Astronòmic de Sabadell.

Col·laboradors del Minor Planet Center

Coincidint amb l’observació de Júpiter, tal com s’aprecia en les imatges de l’astrofotògraf Carles Tudela, des de l’Observatori també van seguir de prop el satèl·lit enviat per la NASA per desviar un asteroide: “És la primera vegada que s’envia una petita nau. Se sap que al voltant de la terra hi ha al voltant de 10.000 asteroides que poden impactar a la Terra”, assegura Morral. I és especialment rellevant, també per l’Observatori, perquè des del centre astronòmic sabadellenc es col·labora amb l’organisme internacional Minor Planet Center: “Fem fotos i les enviem dels anomenats near earth objects“.