Cuca Santos (PP): “Farrés ha deixat molts sabadellencs sense poder celebrar el Dia de la Hispanitat”

El Partit Popular de Sabadell ha volgut celebrar el 12 d’octubre, el Dia de la Hispanitat, instal·lant una carpa commemorativa a la plaça Espanya. La presidenta del PP de la ciutat, Cuca Santos, qui a falta de confirmació oficial serà la candidata dels populars a les eleccions municipals, ha assegurat que “estem aquí perquè no ens hem d’avergonyir i hem d’estar orgullosos de la nostra història i del nostre país. Però a diferència del què passa en altres països, aquí, a Catalunya, hi ha una meitat de la població que ens sentim catalans i espanyols i no tenim dret a celebrar la nostra festa”.

Amb la presència de membres de la junta local i diversos veïns de la ciutat, Santos s’ha dirigit explícitament a l’alcaldessa Marta Farrés per recriminar-li que “no s’ha fet cap acte per als molts sabadellencs que ens sentim representats per aquesta bandera. Entenc els seus càlculs electorals, situant-se més pròxima a l’entorn independentista, com ja es veu al Parlament o amb Sánchez, negociant amb esquerra els pressupostos. El PSC ha renunciat a l’espanyolitat, i ha deixat molts sabadellencs sense celebrar el Dia de la Hispanitat”.

La no celebració del Dia de la Hispanitat a Sabadell no ve de nou, i encara que públicament no s’hagués denunciat, amb Santos al capdavant les coses han canviat: “És el primer any que represento el PP com a presidenta i avui em toca a mi parlar. A l’Ajuntament estem orfes de representació de la Hispanitat”. Tot i el malestar de Cuca Santos, la portaveu dels populars ha allargat la mà a Farrés, confiant que entrarà a Sant Roc: “Tornarem a l’Ajuntament i oferirem l’alternativa a un govern PSC-independentisme, perquè no sigui així”.

“Els problemes reals dels ciutadans”

Tot i que encara queden vuit mesos per a les eleccions a l’alcaldia de Sabadell, Cuca Santos ja ha començat la campanya assegurant que “la marca PP està disparada i el PSOE està baixant i la Marta Farrés ho acusarà. Venim per tornar a Sant Roc, tornem forts i potents. No només tindrem el suport de gent que havia votat a Ciutadans, sinó que també d’antics convergents que ara han vist que junts pacta amb Esquerra i l’esquerra radical”. En la mateixa línia, ha defensat que deixarà les banderes de costat i se centrarà en els problemes “reals” dels ciutadans: seguretat, neteja i l’augment del cost de la vida, seran els pals de paller de Santos: “No podem permetre una societat que hi hagi pobres. A mi no em molesten els rics, perquè creen empreses, negocis i treball. Prefereixo 500 Amancio Ortega que 500 pobres. Aquest és el nostre model de ciutat, apostant per la meritocràcia”.