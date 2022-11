Aprovat l’últim pressupost del mandat de Sabadell

El guió s’ha complert i, tal com s’ha vist en els últims quatre anys, el pressupost de 2023 s’ha aprovat amb el suport, una altra vegada, de Junts per Sabadell. Aquest dijous s’ha celebrat el ple extraordinari per donar-hi el vistiplau. Uns números que han dividit, també una altra vegada, la sala: govern municipal –PSC i regidora no adscrita, Marta Morell– i Junts, amb els vots a favor, i ERC, la Crida per Sabadell i Cs, en contra.

La quarta tinent d’alcaldessa, Montse González, ha defensat que es tracta d’un pressupost “realista, sostenible i equilibrat” i ha condicionat la seva elaboració a “factors aliens” com la Covid-19 i la inflació, cosa que ha provocat “l’increment de la despesa corrent” en 17 milions d’euros. A més, d’uns 100 milions d’euros que no s’ingressarà per les plusvàlues, entre d’altres, i tot plegat, ha admès que no es poden atorgar “ajudes directes”.

L’oposició ha criticat la manca de futur amb les xifres municipals

Tot i així, i davant aquest escenari, ha presumit en l’estalvi d’1,5 milions d’euros amb el canvi d’enllumenat per led i les inversions per sobre dels 20 milions d’euros amb, entre altres projectes, com quatre milions d’euros del Pavelló Oest, 3,3 del Portal Sud i més d’un per Sallarès i Deu, a més, de “posar a disposició d’empreses 40.000 quadrats que es vulguin instal·lar” a la ciutat.

L’oposició ha criticat la manca de futur amb les xifres municipals. Des de Cs, el regidor, José Luis Fernández, ha dit que és “un castell de naipes” perquè aguanti fins al juny de 2023 -investidura d’una nova alcaldia- i després ja “trobaran la manera a costa del ciutadà”. Ha recordat els deures pendents en la recollida de residus, que té un sobrecost, ha xifrat, per sobre del mig milió d’euros, cosa que, ha comparat, no passa amb Terrassa. La regidora de la Crida, Anna Lara, ha subratllat que les inversions “són repeticions de conceptes” i ha indicat que el 2022 aquestes tenien un 14% de subvenció, quan enguany “no arriba a l’1%”.

Ha carregat pel ritme “baix” d’execució, “ho era en l’anterior mandat, però ara és pitjor”, ha reblat. En aquesta línia ha mencionat que “no hi ha rastre” del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i “no tenen visió de ciutat d’aquí a 10 anys”. Una visió compartida per la regidora d’ERC, Èlia Soriano, que ha enumerat alguns dels projectes mencionats per González “des de 2018 i que han d’acabar abans de 2023 i justificar abans que acabi la segona meitat de 2024”.

60.000 euros de pèrdues del Saló Sakura Matsuri

Fernández ha obert la caixa dels trons, en la crítica al pressupost, assegurant que el pla Sabadell 2030 “pateix una retallada del 80% i se situa al nivell de la fira Sakura i això indica molt per on aniran” aquests comptes. Soriano ho ha complementat remarcant que l’esdeveniment va suposar unes pèrdues de 60.000 euros. La rèplica d’un dels impulsors, el líder de Junts, Lluís Matas, ha estat comparar-ho amb la compra de l’Artèxtil en l’anterior mandat.