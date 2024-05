ERC demana el vot en un acte a la plaça de l’Imperial

Amb la presència de la consellera Anna Simó, el diputat Juli Fernàndez i Joan Josep Nuet, Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un acte aquest diumenge a la plaça de l’Imperial per demanar el vot dels indecisos. Davant una cinquantena de persones, el partit ha buscat convèncer aquells que encara no tenen clara la seva elecció pel 12-M nomenant també els altres principals candidats (PSC i Junts), com a forces que no deixaran cap votant a casa.

Ha iniciat el discurs Nuet, que s’ha reivindicat com a no independentista mostrant la diversitat de la gent unida a “la lluita” i al partit. Molt més directe ha estat Juli Fernàndez que ha enumerat les millores que ha tirat endavant ERC durant la legislatura. Fernàndez ha erigit el seu partit en l’única alternativa per tenir un govern “per la gent” i com han aconseguit a Catalunya i a Madrid tenir un millor país.

Ha acabat la consellera d’Educació, Anna Simó, que ha començat recordant el seu passat a Sabadell. Simó ha anunciat les millores que proposa per augmentar el nivell en comprensió lectora i matemàtiques i també ha mencionat que aquest canvi ja va començar amb l’increment de les escoles bressol al país durant la legislatura. “Aquest augment de les escoles bressol és una gran notícia. Són una gran eina per aprendre vocabulari i per socialitzar i, a la llarga, ajuden quan es comença a llegir”, afegeix.

