El Dia d’Acció de Gràcies, en anglès Thanksgiving day, és una festivitat anual que originàriament serveix per agrair la collita de la temporada. Als Estats Units se celebra el quart dijous de novembre. Com no podia ser d’una altra manera, molts nord-americans vinguts a Sabadell o vinculats amb la ciutat no perden la tradició i celebren un àpat especial en aquesta jornada.

“Serveix d’excusa per veure’ns i que vinguin els amics aquí”

El Vito porta 15 anys a Catalunya. Treballa a Sabadell i assegura que la jornada continua sent molt especial per a ell, encara que suposi un esforç organitzatiu. “Ho porto jo mateix. Els anglesos i irlandesos que conec aquí no ho celebren i tampoc tinc nord-americans en el meu cercle”, confessa. Després de més d’una dècada a casa nostra, lamenta que encara hi hagi cert desconeixement sobre una festivitat tan important al seu país d’origen.

“No saben què és, ni quin dia és”, expressa. En el seu cas, per aprofitar al màxim la diada, acostuma a celebrar-la una mica més tard. “Des que sóc aquí, normalment espero a organitzar-ho un cap de setmana. Convidem el màxim de gent possible”. La Covid i el fet que hi haguessin nens petits en el seu entorn van fer que durant dos anys ho hagin celebrat d’una manera més modesta, però aquest any es tornaran a reunir unes 15 persones. “Alguns amics també venen des de Barcelona. Serveix d’excusa per veure’ns i que vinguin aquí”.

Tot i no celebrar-ho avui, afirma que té tots els detalls a punt. “Anem al mercat i encarreguem el gall dindi amb marge de temps. Aquí n’hi ha, però per trobar-lo tan gran s’ha de fer amb temps”, admet. Malgrat que hi ha plats tradicionals diferents en cada regió dels Estats Units, a Sabadell opten per un menú amb el que més els agrada. “Ho faig gairebé per una qüestió moral”, conclou.

“Per a mi, és un dijous més”

La jornada d’acció de gràcies és molt diferent a casa del Jeremy. “Per a mi, és un dijous més”, manifesta amb un somriure. “A casa, alguna vegada ho hem intentat celebrar, buscant un gall dindi i fent tots els preparatius, però la veritat que no ho hem fet gaire”, es resigna.

En el seu cas, el dia serveix per fer una trucada a la família a l’altra banda de l’Atlàntic. “És una festa familiar que normalment permet ajuntar la família. La trucada, serveix perquè nosaltres parlem amb els meus pares i els fills parlin amb els avis”, explica sobre la jornada.

En el seu cas, no té coneguts nord-americans a Sabadell. El fet que s’apropi Nadal, a més, també contribueix a que la festa es focalitzi molt més en el mes de desembre. “Allà passaríem tot el dia cuinant. Aquí, s’apropen les celebracions nadalenques i ens reservem una mica”, riu. A Sabadell des del 2015 a Sabadell i amb dues dècades a Catalunya, s’enorgulleix que la seva família sigui bicultural. “Afegir una altra festa seria massa”, declara amb un somriure.

“Intentem fer una versió modesta”

La Maria s’entristeix en recordar que porta sis anys sense gaudir-ho en família. Tot i això, no es resigna a perdre la tradició. “Aquí és més difícil aconseguir un gall dindi. Intentem fer una versió modesta; dimarts vaig anar a comprar per tenir-ho tot a punt”, remarca.

A la comanda no hi poden faltar els clàssics mac and cheese o el pastís de carbassa. “En aquesta època em poso molt sentimental; és la meva preferida. És pràcticament com el nostre Nadal. Als americans, en general, ens encanta la tardor. És tot una cultura”, assenyala sobre la importància de la festivitat. “Tinc records molt bonics d’aquest dia allà”.

En el seu cas, viu amb companys veneçolans a qui transmet tot el que significa per a ella. A més de 6.000 km de distància, confessa que intenta no perdre’s la màgia de la diada, encara que sigui a través dels programes especials de televisió. “És la meva infància completa. Veient-ho em transporto a la meva terra de petita, amb el pijama al costat de la meva mare”, s’emociona.

La Maria destaca que el dia d’acció de gràcies és únic i genuí. “No és com el Halloween. És molt personal, més familiar”. Per això, diu, demanar que un dijous sigui especial aquí és complicat. De cara a l’any que ve, avisa, pensa en demanar uns dies de festa a la feina per poder anar als Estats Units a passar la jornada. Perquè tot i que Sabadell permet gaudir d’un àpat especial que t’apropi a la cultura americana, diu, no hi ha res com passar-ho amb la família.

“És una de les festes més importants dels Estats Units”

El Rodney va arribar a Catalunya fa gairebé quatre dècades. Des d’aleshores, admet que intenten no perdre’s la festivitat mai. “És una de les festes més importants dels Estats Units”, emfatitza. A casa seva, ha esdevingut un dia assenyalat que serveix per ajuntar la família i fer un festí junts.

El dia, diu, està enfocat totalment en el menjar. “Estem moltes hores preparant el gall dindi i els pastissos típics de carbassa o poma”. Trobar el gall dindi adient, remarca, no és fàcil. “Hem demanat una comanda especial a la carnisseria perquè reservin un de gros”. Alguns anys pot arribar a pesar uns 10 kg. “Els de la carnisseria sempre estan orgullosos del bitxo que han trobat”.

La jornada permet convidar altres familiars que també viuen a Catalunya. “Formem una taula amb 15 o 20 persones”, detalla. La majoria de persones als Estats Units celebren aquesta festa amb reunions familiars a casa on preparen el banquet.

El divendres següent a la festa és habitual l’obertura de la temporada de compres nadalenques, sent l’origen del Black Friday.