Ex tècnics joves del CE Sabadell com Solivelles i David Pirri aconsellen a Miki Lladó

La banqueta del Centre d’Esports serà diumenge que ve el principal focus d’interès. Almenys al principi, amb el debut de Miki Lladó com a màxim responsable tècnic després de la destitució de Gabri Garcia. Amb 33 anys, es converteix en l’entrenador més jove de la categoria, però no pot presumir d’aquest honor en clau arlequinada perquè José Solivelles ho va fer amb uns mesos menys la temporada 2016/17. Precisament hem volgut rescatar les sensacions i la gestió de l’experiència de dos joves ex tècnics del Sabadell que van passar de la Base al primer equip.

Per ordre cronològic, David Almazán, Pirri, amb 35 anys, es va fer càrrec de l’equip a la jornada 13 de la temporada 09/10 en substitució de Ramón Moya. Pirri exercia, en aquell moment, com a coordinador del Futbol Base després de retirar-se la temporada anterior. Per tant, es va trobar amb un bon grapat d’excompanys en la seva aventura al primer equip. “Va ser una de les circumstàncies més curioses. Jo tenia una certa confiança i complicitat amb ells i em van ajudar moltíssim”, subratlla el de Badia del Vallès.

Tot i la seva gran experiència en equips professionals de primer nivell, Pirri admet que “de cop et veus amb una gran responsabilitat, però també una gran il·lusió. S’ha d’afegir la preocupació per la situació de l’equip, semblant a l’actual. És important tenir les coses molt clares, treballar fort i tenir el cap fred”.

Va costar al principi, però l’equip va remuntar posicions per acabar la lliga a la zona mitjana de la taula. “L’experiència em va encantar i al Miki li diria que faci sempre el que pensa, amb confiança i determinació. Entenc que el Consell d’Administració li ha donat tot el suport i la tranquil·litat per treballar. Ell coneix millor que ningú les virtuts i debilitats de l’equip”, diu el Pirri, qui espera alguna oferta de l’estranger després de la seva experiència a Puerto Rico amb un club del qual és propietari l’exfutbolista internacional David Villa, gran amic seu.

Malgrat tot, positiu

Diferent va ser el cas de José Solivelles, a qui li van oferir dirigir el primer equip des de l’inici de la temporada 2016/17. Ell venia de fer una campanya històrica en el filial a Tercera Divisió. “Poder creuar el carrer, des d’Olímpia a la Nova Creu Alta, és un dels moments més il·lusionants de la meva vida. És el somni de la gent que entrena a la Base i jo el vaig poder complir”, recorda amb nostàlgia.

Eren moments complicats en l’àmbit institucional i Solivelles admet que “ens van posar pals a les rodes des de la direcció esportiva (Toni Hernández) especialment. Va haver-hi moltes promeses que no es van complir. Deien que era un projecte de continuació del filial i van fer fora jugadors com Manel, Sandro o Parera que hi confiàvem, per portar altres que ni coneixíem per interessos”.

Finalment, va ser destituït en la jornada 22 amb el Sabadell en la catorzena posició. “Mai vam estar en descens i l’equip es va salvar a la penúltima jornada amb l’efecte Paris Adot que jo no vaig gaudir”, subratlla. Lamenta que “tot plegat va provocar crítiques i ens vam sentir una mica castigats per l’afició perquè no sabia moltes coses. Em penedeixo de no haver plegat jo abans, però vam aguantar moltes coses precisament per la il·lusió de tirar endavant i perquè teníem la confiança del vestidor”.

Malgrat els problemes, Solivelles li diu al Miki que “aprofiti l’oportunitat i gaudeixi cada moment perquè està en un club brutal on molts tècnics voldrien estar. Li desitjo la sort que no vàrem tenir nosaltres, però intueixo que la situació actual del club és molt diferent i molt millor de la que ens va tocar viure”. José Solivelles es troba ara sense equip després de grans temporades a les files del Granollers. Manté l’esperança de continuar entrenant i mig de broma, llança un desig: “que el Sabadell es recordi de mi algun dia”.

Rubi, amb 34 anys

L’actual entrenador de l’Almeria a Primera Divisió, Joan Francesc Ferrer, Rubi, també entraria de ple en aquest catàleg d’entrenadors joves del Centre d’Esports. Va arribar procedent de l’Espanyol B la temporada 2004/05 quan només tenia 34 anys. Molt aviat es va veure que era un avançat en el temps, amb una metodologia, tecnologia i sistema tàctic que mai s’havien vist a la Nova Creu Alta.

Es va trobar un equip molt limitat i va ser destituït en la jornada 25 després d’una derrota a Tajonar contra l’Osasuna B, com ha passat, 17 anys després, amb Gabri Garcia. Ara és el torn d’un altre jove que vol demostrar la seva capacitat a la banqueta arlequinada. Arrenca la setmana i el gran repte de Miki Lladó.