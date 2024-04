FOTOS | El Creu Alta Sabadell Bàsquet tanca els actes del seu 25è aniversari

Amb una gran foto de família ha tancat els actes del 25è aniversari el Creu Alta Sabadell Bàsquet. Els 30 equips federats i escolars de l’entitat han anat desfilant per la Pista Coberta de Catalunya en un multitudinari acte conduït pel periodista Pau Vituri. Més de 300 esportistes i mig centenar de tècnics han format part d’un esdeveniment on també han assistit l’alcaldessa Marta Farrés i la regidora d’esports, Montse González.

“És un plaer acompanyar-vos avui aquí. El missatge és d’agraïment i felicitació al club per continuar fent esport i fent ciutat. El més important és que els esportistes s’ho passin bé i siguin feliços”, ha afirmat Farrés. El president del club, Enric Campos, també s’ha mostrat molt satisfet i agraït de com ha anat el 25è aniversari del Creu Alta Bàsquet. “Fa molt goig veure tots els membres de l’entitat avui aquí. Són 25 anys de projecte i vull donar les gràcies a tots els directius, entrenadors, esportistes i pares que han format part del club durant tot aquest temps. El bàsquet és un esport molt complet i divertit, però sobretot una eina social“, ha destacat. Tant el president Campos com l’alcaldessa Farrés i la regidora González han rebut una samarreta commemorativa del quart de segle de l’entitat.

FOTOS: DAVID CHAO