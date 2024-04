El Torrent del Capellà comença la seva Festa Major

El barri del Torrent del Capellà ha iniciat aquest cap de setmana la seva Festa Major amb diversos actes. Durant la jornada de dissabte l’ambient va ser bo, però el diumenge l’afluència va ser pobre. “El dissabte vam tenir un problema amb la concessió de la sala polivalent del Nord i ens van haver de reubicar al centre cívic. Costava ballar perquè érem més de 100 persones, però avui (diumenge) som poca gent. Fa una mica de llàstima i tot veure el recinte tan buit”, afirma Antonio Muela, membre de l’organització.

Muela, no obstant això, reconeix que el dissabte, la festa sí que va estar a l’altura del que volen. “Vam fer una petita Fira d’Abril i va venir molta gent. Vam acabar el ‘rebujito’ i la veritat és que l’ambient ens va sorprendre cap a bé“, afegeix. La Festa Major s’allargarà fins al dimecres 1 de maig i les activitats que es preveuen més multitudinàries seran aquell dia. “L’1 és el dia gran i sembla que també pot ploure. La previsió és que vinguin unes 300 persones a la paella popular i potser la reubiquem a la sala polivalent del Nord. Això suposa molta feina, però el que no podem fer és deixar-ho córrer. És el dia més important de les festes i se celebrarà encara que el temps no ens acompanyi“, assevera.

Un fet que lamenten, però, des de l’organització és la poca participació de la gent jove i l’elevada edat mitjana de les persones actives al barri. “Necessitem gent nova. Som pocs i grans i les idees que tenim són les mateixes des de fa temps. A vegades ens falta aquesta nova perspectiva que donen els joves. Tampoc sabem trobar la tecla per proposar activitats que realment els motivin”, apunta Antonio Muela. Després d’un inici agredolç, el barri del Torrent del Capellà espera poder tancar les seves festes de la millor manera possible: amb balls, germanor i alegria.

FOTOS: DAVID CHAO