Mor el tècnic José Luis Garcia, amb una gran repercussió en el futbol territorial sabadellenc

El futbol territorial sabadellenc està de dol. A l’edat de 63 anys ha mort el conegut tècnic José Luis Garcia Martínez, un rodamon de les banquetes que ha tingut una gran incidència en l’àmbit futbolístic local. Ha estat entrenador, director esportiu, coordinador o col·laborador de clubs, l’últim el del seu barri, el Planadeu-Roureda, on també regentava el bar del camp. Anteriorment, havia fet aquesta mateixa funció en el bar del Poliesportiu Olímpia.

José Luis Garcia va començar de molt jove com a entrenador després de patir una greu lesió com a jugador que el va obligar a abandonar. El mític UD Artesanos seria l’inici d’una llarguíssima trajectòria, però sempre hi haurà un club molt especial: el Can Rull RT, en el qual va assolir els seus èxits més importants, amb ascensos i temporades inoblidables. Ha passat per diferents clubs de la ciutat. També va dirigir l’amateur del Centre d’Esports quan jugava al camp de sorra d’Olímpia.

Fora de Sabadell, va convertir-se en una peça important en el Futbol base de l’Hospitalet, al costat del president Miguel Garcia. També va fer funcions de director esportiu i gairebé de representació de futbolistes. Posteriorment, va passar per les banquetes de l’Algeciras o el Terrassa i va tenir una etapa al Futbol base de l’Espanyol.

Ens deixa un enamorat del futbol, que ho vivia amb molta passió i no dubtava a expressar-ho, a vegades de manera contundent. Una de les assignatures pendents va ser el Centre d’Esports: en diverses ocasions va sonar per ocupar la banqueta o direcció esportiva, però mai va arribar a convertir-se en realitat. El seu delicat cor ha dit prou sent encara molt jove.