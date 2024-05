La waterpolista Judith Forca, nova reina de l’esport sabadellenc

El waterpolo continua manant. La jove jugadora de l’Astralpool Club Natació Sabadell, Judith Forca, agafant el relleu del seu company de l’equip masculí Sergi Cabanas, ha estat escollida com a millor esportista de Sabadell, estrenant així el seu palmarès a la Festa de l’Esport. Han completat el podi individual el jugador d’esquaix, Iker Pajares, i la nedadora artística, Emma Garcia. L’OAR Gràcia Sabadell d’handbol s’ha coronat com a l’entitat més destacada de l’any passat.

Judith Forca ha imposat la seva gran trajectòria en un 2023 gairebé insuperable: amb el seu equip va conquerir la Champions, el títol de lliga, la Copa de la Reina i les Supercopes d’Europa i d’Espanya. Amb la selecció espanyola va assolir la medalla de plata al Campionat del Món celebrat a Fukuoka (Japó), on va afegir un mèrit individual: va ser la màxima golejadora de la competició. També va aconseguir el bronze en la Copa del Món disputada a Long Beach (EUA). La jugadora sabadellenca va ver nomenada com a candidata a la millor jugadora de waterpolo del 2023 per la Lliga Europea de natació.

Record per a Carme Valero

La setantena edició, celebrada de nou en un Teatre Principal ple a vessar i amb la conducció del tàndem de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés i Núria Garcia, ha significat també l’estrena de Montse Gonzàlez com a regidora d’Esports en la Festa. Ha destacat la tasca de totes les entitats de la ciutat i la força del món de l’esport dins de la seva gran diversitat. “És un orgull tenir una ciutat amb un gran ambient de pràctica esportiva i una gran capacitat organitzativa”, ha subratllat. També ha tingut un emotiu record per a la mítica exatleta Carme Valero, qui ens va deixar el gener passat. “No només va ser una gran corredora sinó també va ser una gran lluitadora de l’esport femení. Un referent molt important per a tots i totes les esportistes”.

L’acte ha estat amenitzat per diferents grups que han intervingut durant la Festa: Espectacle Grup Increcend, un grup de cant vocal; el Fresh Conex, de break-dance de Sabadell, del barri de Can Puiggener, i també ha participat el Sabadell Gimnàstic Club amb una exhibició de gimnàstica artística.

La tarda ha estat intensa, amb l’habitual lliurament de distincions col·lectives i individuals. Cal destacar les novetats del Premi a la tasca en la promoció de l’esport femení, concedit al Futbol Sala Sabadell, i el Premi l’excel·lència esportiva per a l’equip de waterpolo femení del Club Natació Sabadell pel seu impacte estatal i d’àmbit internacional. Les jugadores, juntament amb els tècnics i delegat, han rebut una de les ovacions de la nit. Un equip de llegenda.

Un dels reconeixements més antics de la Festa és el Premi Joaquim Gorgori per reconèixer la tasca periodística. Aquesta 36a edició ha estat concedida a la coneguda periodista sabadellenca Yaca Garcia-Planas. Es converteix en la primera dona que figura en el seu palmarès. “Em fa molta il·lusió i el vull dedicar als meus pares, que ja no hi són i estarien encantats. I també als companys de Mundo Deportivo per aguantar-me durant més de trenta anys”, ha dit.

En el capítol de les entitats, l’OAR Gràcia ha superat en el podi final al Cercle Sabadellès 1856 i Club de Tennis Sabadell, guanyador de l’anterior edició. Han recollit el guardó el president, Salvador Gomis, i la vicepresidenta Fanny Marrugat, un cognom il·lustre en el club gracienc. “L’any passat vam estar a prop i després de la temporada per emmarcar del 2023, penso que podem treure una mica de pit i suposa un gran orgull ser l’entitat guanyadora tenint en compte l’elevat nivell de la resta d’entitats”, ha subratllat el president. També s’ha concedit l’habitual premi especial al Club Natació Sabadell per la seva dimensió social, guardó que ha recollit el seu president Claudi Martí, qui també ha tingut paraules d’agraïment per a Carme Valero, exdirectiva de l’entitat.

“No tenim sostre”

Judith Forca s’ha convertit en la gran protagonista amb el seu primer títol com a millor esportista de la ciutat, que ha rebut “amb orgull i molta il·lusió”. La jugadora de l’Astrapool Club Natació ha fet un esforç per assistir a la gala perquè dilluns va ser objecte d’una petita intervenció per solucionar els seus problemes a l’esquena. “Estic molt contenta i també vull donar les gràcies a les meves companyes. No parem, aquest equip no té sostre i és molt ambiciós. Ara, ja pensem a guanyar la lliga”. I la Judith també somia amb els Jocs de París de l’estiu. “Cal treballar molt fort per assolir èxits”.

Ha tancat la feta l’alcaldessa, Marta Farrés, qui ha parlat d”d’una nit fantàstica. La setantena edició no és només un número rodó sinó que demostra la consolidació de l’esport a la ciutat. D’ençà de la primera, l’any 1950, la societat ha canviat molt i també l’esport. És un reflex d’aquesta evolució general”. També ha elogiat la diversitat esportiva de la ciutat: “en altres municipis potser tenen una modalitat destacada, però aquí en tenim moltes i som molt bons”, ha reiterat.

Ha aprofitat per recordar també la Carme Valero “com a pionera de l’esport femení” i ha insistit a potenciar els valors de l’esport, condemnant episodis de violència que recentment es van produir en un camp sabadellenc. “Sempre apostarem pel joc net. És important guanyar, però a vegades va bé perdre per donar més valor a les victòries”.

Tots els guardons

Aquest és el resum de totes les distincions individuals i col·lectives lliurades durant la Festa de l’Esport Sabadellenc:

Premi Playoff Promoció de l’esport: Club Esportiu Escola Pia; Unió Can Rull Rómulo Tronchoni; Falcons Sabadell Associació Esportiva; Fundació Sant Nicolau; Unió Excursionista Sabadell.

Premi a la Projecció Esportiva: Alex Llauradó (waterpolo); Eneko Sánchez (natació artística); Manel de la Cruz Zotes (hoquei línia); Ona Jurado (waterpolo); Roger Martínez (atletisme).

Premi Snooker a la promoció de l’esport amb persones amb capacitats diverses: Centre d’Esports Sabadell (pel seu programa de futbol inclusiu).

Dedicació al món de l’esport: Jordi Fuentes Fernández (precursor del kàrting a Espanya).

Premi a l’organització d’esdeveniments esportius: Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva i Unió Ciclista Sabadell.

Premi a la integració social: Escola de Futbol La Caserna.

Premi a la tasca arbitral: David Fernández Fuentes (voleibol).

Premi a la promoció de l’esport escolar: AFA Institut Ferran Casablancas.

Aniversaris entitats: Creu Alta SBD Bàsquet (25 anys); Creu Alta SBD Handbol (75 anys).

FOTOS: LLUÍS FRANCO