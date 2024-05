Ensurt aquest dimarts a la tarda per un accident a la carretera B-124, que uneix Sabadell i Castellar del Vallès. La via ha quedat tallada durant uns minuts per la topada entre un autobús i un cotxe a l’altura del Punt Blau en direcció a Sabadell. Segons fonts d’emergències, no consten persones ferides.

Accident a la B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell al revolt de la deixalleria. pic.twitter.com/n7fpRq8G8h — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) May 14, 2024

Poc després de les 18 hores, la carretera ha quedat reoberta i el trànsit ha tornar a restablir-se amb normalitat. Les cues s’han acumulat durant instants després del succés, que afortunadament ha quedat en un ensurt.