El pati de l’Artèxtil i el renovat carrer de Quevedo ja estan oberts al públic

Per primer cop després de molts anys tancat, el pati de la façana principal de l’Artèxtil ja és accessible per a tots els vianants. Forma part de les obres de reforma del carrer de Quevedo, que van acabar fa unes setmanes i, recentment, el tram entre la Gran Via i el carrer de Covadonga ha quedat reobert per als vianants i el trànsit. Es tracta d’una de les darreres obres iniciades el mandat passat per l’Oficina Gran Via – Ripoll, liderada per Junts, ara integrada en el Govern. El projecte ha tingut un pressupost d’uns 425.500 euros.

Fins ara, l’entrada de l’Artèxtil estava tancada de forma que entre la façana i el carrer hi havia un pati, que és el que ara s’ha obert a la ciutadania, la qual cosa s’ha pogut fer perquè l’Ajuntament va adquirir aquest immoble protegit el 2018 per 3,2 milions d’euros. En l’adequació del pati, que s’ha fet accessible, s’ha mantingut part del mur perimetral i ha comportat la incorporació de bancs i cadires per seure i nous arbres i jardineres. També s’ha renovat la il·luminació. En els pròxims anys, està previst que l’Artèxtil sigui seu del grau d’Infermeria de la UAB i, en conjunt, del Campus de Ciències de la Vida i la Salut.

Pel què fa al tram del carrer de Quevedo entre la Gran Via i el carrer de Covadonga, s’han suprimit les places d’aparcament que hi havia a la vorera més pròxima a l’antiga fàbrica. Seguint el camí iniciat davant de l’hospital Parc Taulí, en aquest cas també s’ha suprimit el pas de vianants soterrat que creuava la Gran Via. Ara, els vianants només poden creuar pel pas de vianants que hi ha en superfície.

El que, de moment, no s’ha retirat és la pintada vandàlica que va aparèixer a la façana de l’Artèxtil i que el setembre passat –fa més de set mesos– l’Ajuntament es va comprometre a eliminar. La pintada embruta i malmet l’edifici, obra de Santiago Casulleras el 1941, exemple d’arquitectura racionalista, patrimoni protegit i va ser la seu de la d’una de les empreses tèxtils llaneres més importants d’Espanya, Artèxtil S.A.