Esborraran una pintada vandàlica a la façana principal de l’Artèxtil

En els darrers dies ha aparegut una pintada vandàlica a la façana principal de l’Artèxtil. Ara, l’Ajuntament de Sabadell ha confirmat al Diari que ha avisat a l’empresa de neteja perquè l’esborri en els pròxims dies, ja que embruta i malmet el patrimoni històric de la ciutat.

L’acte vandàlic s’ha produït entre dos finestrals de la façana principal de l’immoble. Mirant-lo des de la Gran Via, a la banda dreta de les lletres ‘Artextil’, que no han quedat afectades. L’Artèxtil és un símbol del passat industrial de Sabadell, del qual se n’ha conservat i protegit la xemeneia i una part com a futura seu del Campus de Ciències de la Vida i de la Salut, que ha d’acollir l’esperada Escola d’Infermeria. Al solar de l’antiga indústria, a part de l’edifici principal, una part serà la plaça de l’Artèxtil i, a l’altra, s’hi estan construint 82 habitatges privats repartits en tres edificis.

Actualment, s’estan fent obres per obrir el pati de l’Artèxtil a la ciutadania, i ja s’ha retirat la tanca que l’envoltava. Amb un pressupost d’uns 425.000 euros, també s’està reformant el tram del carrer de Quevedo que va des de la Gran Via fins al carrer de Covadonga. Aquestes obres les lidera l’Oficina Gran Via – Ripoll, dirigida per Junts, i la previsió inicial era acabar-les el passat mes de juliol.