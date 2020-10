82 pisos, un eix comercial i una plaça, a tocar de l’Artèxtil

L’Artèxtil, edifici patrimonial amb 80 anys d’història, tindrà un nou veí a partir del 2023. El Sabadell vell i nou es trobaran a la Gran Via amb la construcció d’un complex residencial i comercial, el Parc Tèxtil. L’edifici es començarà a construir l’any que ve, segons ha explicat la comercialitzadora Solvia a aquest diari. Les obres per aixecar l’immoble duraran més d’un any. L’edifici estarà a punt el 2022, però no serà fins a principi del 2023 quan es farà el lliurament de claus.

El Parc Tèxtil constarà de tres edificis, situats entre els carrers de Brujas i de Romeu. On avui hi ha un solar buit, s’aixecaran 82 habitatges i sis locals destinats a usos comercials. Segons els promotors, els nous establiments “serviran per potenciar el comerç local i de proximitat de la zona”.

La part vella i la nova de l’Artèxtil s’integraran aprofitant l’obra del Parc Tèxtil. Per aconseguir-ho, la promotora Sdin preveu la construcció d’un vial interior i una plaça que connectarà la Gran Via amb el carrer de Covadonga. Serà un espai urbà dotat de verd i creat amb la voluntat de “connectar” ambdós entorns i des d’on es podrà veure la xemeneia del conjunt arquitectònic, segons expliquen des de l’Ajuntament.

Publicitat

L’operació immobiliària serà part de la remodelació d’una illa d’1,5 hectàrees: la nau principal de l’Artèxtil –propietat de l’Ajuntament– ha d’encabir la nova seu del grau universitari d’Infermeria, segons els plans del Govern municipal, l’hospital Taulí i la UAB. La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, explica que s’està realitzant un estudi per calcular el cost de la remodelació, que haurà de respectar façana i estil arquitectònic. “Serà bastant elevat”, anticipa la regidora.

13 anys en transformació

La renovació de l’entorn de l’Artèxtil va començar l’any 2007, quan la fàbrica va tancar i el propietari va vendre part del conjunt arquitectònic al Banc Sabadell. L’Ajuntament va canviar l’ús industrial per donar-li una sortida residencial i comercial. La pràctica totalitat del conjunt –un 71,6% del terreny de l’Artèxtil– es troba en mans de l’Ajuntament, sigui com a propietari o en règim de cessió. Tot aquest espai està inclòs en el pla de patrimoni protegit de la ciutat. La resta –4.038 metres quadrats, un 28,4% de l’illa– es va començar a enderrocar el setembre del 2018. El complex es construirà allà amb les directrius de la promotora Sdin i la comercialitzadora Solvia, dues empreses abans vinculades al Banc Sabadell.

Capacitat per a 160 veïns

Els 82 pisos de la promoció tindran un potencial d’acollir 160 veïns. Els nous habitatges estaran repartits en tres blocs, que donaran a la Gran Via i al carrer adjacent. El preu dels immobles oscil·la entre els 180.000 i els 400.000 euros. Els tres edificis compartiran garatges i trasters al subsol i un d’ells disposarà d’una piscina comunitària.

Publicitat