Els vinils continuen girant amb força

La música, de fons, no deixa de sonar. Mentre netegen exemplars i els col·loquen a les estanteries de la botiga, el Xavi i el Francesc posen veu a la passió pels vinils. A la botiga Espai Records, al centre de Sabadell, en tenen més de 15.000 a la venda. Malgrat que la venda de CD i altres formats a Catalunya continua per sobre dels vinils, la diferència es va reduint en els darrers anys.

“El CD ha quedat en dubte des del moment en què pots escoltar la música pràcticament amb la mateixa qualitat baixant-te-la al telèfon. El vinil és per a melòmans, per la gent una mica més aficionada. Pel que fa al físic, té unes característiques que cap altre format té”, analitzen. “La gent, avorrida de tant intangible, vol tornar als orígens. El vinil, en això, és el que realment t’omple”, radiografien sobre el seu nou impuls.

Fa al voltant de cinc anys que la botiga observa la vida del carrer de Joan Maragall. Allà hi posen la banda sonora del barri. En els darrers temps, el vinil es redescobreix com un fenomen cultural que arriba a noves generacions i que, a vegades, va més enllà estrictament de la música. “Cada vegada tenim un ventall més gran d’edats. Gent més jove que valora el format físic”, coincideixen. A més, tampoc falten els compradors de tota la vida. Alguns que, fins i tot, prefereixen vinils de segona mà abans que els nous.

El component romàntic és molt present a l’hora d’endinsar-se en el món del vinil, com si es tractés d’una espècie de litúrgia per gaudir en un moment de calma. “Significa escoltar la música com s’escoltava abans. Ara hi ha la immediatesa d’escoltar 10 segons i, si no m’agrada, passo a la següent. El vinil permet anar a fer un acte. No prémer un botó i que soni una cançó aleatòriament. Ens fa escoltar una obra, una cançó que ha estat concebuda per anar abans i després d’una altra després”, defensen. El Xavi i el Francesc detecten que el concepte disc s’ha perdut una mica des de la irrupció de les noves plataformes.

A la botiga, expliquen, hi entra gent que compra, però també qui va només a xerrar i intercanviar opinions. “Hem conegut a molta gent del sector. Et demanen un disc que no tens, l’escoltes…”. L’espai esdevé punt de trobada i de debat. “Tot té les seves funcionalitats i els seus avantatges”, adverteixen. El vinil, diuen, tampoc és per a tothom. És per als més amants. “No tothom té la sensibilitat de percebre com sona una obra, una edició original… però, per a qui ho gaudeix, és fabulós”, resumeixen.

A Espai Records treballen amb distribuïdors del gènere nou, però també reben exemplars de segona mà. “T’has de moure. No és fàcil, però accedim a molts vinils”. A les estanteries hi reposen clàssics d’AC/DC, Eric Clapton o Els Beatles, però també novetats musicals que aposten per oferir un format atractiu, sovint de col·leccionista. “La qualitat del vinil no la té cap altra. Si tens un equip correcte, la melositat que té una obra no té res a veure amb el digital”.

Ben segur que molts arbres guarnits amb boles i llums de Nadal a les llars han contemplat aquest 6 de gener regals amb forma d’espiral i essència musical.

Les dades a Catalunya

Les dades proven la seva expansió. El primer semestre del 2022 la facturació de vinils a Catalunya va ser de 995.349 euros, un 75% més que en el mateix període de l’any anterior, quan es van facturar 569.139 euros, segons dades de GFK, facilitades per l’ICEC. Pel que fa a les unitats venudes, de gener a juny es van vendre 42.242 unitats, un 67% més que el 2021, quan en el mateix període se’n van vendre 25.369. Enguany, caldrà seguir l’aposta per uns vinils que continuen girant amb força.