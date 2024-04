Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Cap de setmana d’esport, cultura i economia a Sabadell. Repassem el més destacat de les últimes hores a la ciutat.

Així serà molt difícil assolir la permanència. El Sabadell va patir una desfeta monumental a Salamanca. No és només la golejada sinó la desastrosa imatge que va oferir l’equip arlequinat davant Unionistas, amb una exhibició d’errades defensives incomprensibles que va aprofitar el local Slvy per fer un ‘hat–trick‘. Un pas en fals molt perillós.

El Dia Internacional de la Dansa, reubicat a Fira Sabadell a última hora per la previsió de pluja, va omplir el recinte durant tota la jornada de familiars, acompanyants i amics. En total, 25 escoles i entitats de ball de la ciutat van donar ritme a la tarda de diumenge.

Un amor impossible en temps de guerra. ‘Una nova primavera’ descriu i explica el paper de les brigades internacionals durant la Guerra Civil Espanyola. Com persones de tot arreu es van bolcar per a ajudar el bàndol republicà. L’obra consta de diverses escenes curtes on van posant els espectadors en el context històric de l’època i introduint personatges de diversos llocs del món amb una cosa en comú: les ganes de combatre el feixisme.

El turisme estranger continua creixent, més de 10 punts respecte de l’any anterior, arribant a representar 3 de cada 10 persones que fan parada a la ciutat. Entre tots ells –85.000 anuals, segons fonts del Visit Sabadell–, el motiu principal queda força repartit entre els que han vingut per oci (35,1%), per motius professionals (49,0%) i per motius personals (o altres) (15,9%).

La policia de Sabadell ha emès un avís comunicant una nova estafa detectada. En els últims dies, alguns ciutadans han rebut trucades o WhatsApp suplantant l’Ajuntament. Els estafadors expliquen que hi ha hagut un problema en el pagament de l’impost d’escombraries o l’IBI i demanen una transferència per solucionar “el problema”.