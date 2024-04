La ciutat es mou i atrau més visitants

Serà per la força centrifugadora de Barcelona, pel potencial empresarial de la ciutat o pels esdeveniments culturals, esportius i de negocis que anualment se celebren a Sabadell, però segons el darrer estudi realitzat pel Laboratori de Turisme (LABturisme), de la Diputació de Barcelona, el turisme estranger continua creixent, més de 10 punts respecte de l’any anterior, arribant a representar 3 de cada 10 persones que fan parada a la ciutat. Entre tots ells –85.000 anuals, segons fonts del Visit Sabadell–, el motiu principal queda força repartit entre els que han vingut per oci (35,1%), per motius professionals (49,0%) i per motius personals (o altres) (15,9%). D’entre els motius, destaca que en relació amb els viatges per oci, aquest ha augmentat prop de 14 punts respecte dels registres de prepandèmia, on els anys 2018 i 1019 el percentatge se situava al 21,3%. D’aquests milers de turistes –la despesa mitjana en destinació per persona i dia és de 52,5 €, sense pernoctació, 180 euros si fa estada a la ciutat, del qual el 61,1% es destina a menjar i beguda, el 16,3% a les compres, un 15,3% a transport intern i un 6,9% a entreteniment, oci i cultura. “Tot el turisme ens interessa, i a Sabadell en tenim d’un perfil molt variat, i tot és positiu, independentment del motiu que l’hagi dut a la ciutat. S’ha de cuidar, fer que quan vinguin tinguin ganes de tornar, perquè això és clau per créixer en tots els sentits”, apunta Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell.

En aquesta línia, s’expressa la presidenta de Sabadell Comerç Centre i empresària, Eva Fernández, en detectar que “a Sabadell, malgrat que anys enrere no ens consideràvem ciutat turística, el flux d’estrangers ha augmentat darrerament, i tinc la sensació que això anirà a més, gràcies al potencial del turisme esportiu, formatiu i industrial que tenim”.

Entre el perfil de turistes, nacionals i estrangers, de negocis o oci, hi ha un gruix de persones que ve a la ciutat atreta pels esdeveniments culturals i esportius –Embassa’t, Fresc Festival, Festival Observa, Fira Sakura, Swit Cup, Open Internacional de tenis, entre altres– que s’organitzen anualment i que han ajudat a situar Sabadell en el mapa: “És indiscutible que aquesta sèrie d’esdeveniments puntuals ens donen una projecció i imatge que ens posicionen, fan marca”, apunta Jordi Obradors, director de l’Observatori dels Centres Urbans.

Anualment, des de l’Ajuntament de Sabadell, a través del Visit Sabadell, es destinen 360.000 euros a la promoció d’aquests esdeveniments, dels quals més del 50% es destinen al turisme esportiu (110.000 €) i al turisme cultural (120.000 €). “Des del govern volem posar en valor tots els nostres actius, i és per això que obrirem l’Oficina de Turisme per potenciar la marca Sabadell i generar economia a la ciutat”, defensa el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas.

El Swit, més d’un milió d’euros

Entre els diversos esdeveniments, l’Embassa’t en els darrers tres anys ha concentrat més de 15.000 assistents, dels quals més d’un 80% de les entrades venudes són a persones de fora de la ciutat. O més recentment, la Swit Cup, amb més de 1.200 persones allotjades en hotels de la ciutat, i que sumant-hi les despeses diàries dels assistents, van generar un impacte superior als 1.100.000 euros. “Sabadell té una tradició esportiva impressionant, amb instal·lacions de primer nivell, com el CN Sabadell o la pista coberta d’atletisme, i que gràcies a la tasca del Josep Molins ens ha permès portar competicions a la ciutat, traduint-se en pernoctacions d’aquests grups”, afegeix el gerent de l’Hotel Urpí i membre de la comissió de comerç i turisme de la Cambra de Sabadell, Josep Urpí.

Però d’aquest gruix d’esdeveniments, alguns a Fira Sabadell, altres al bell mig de Sabadell o al parc de Catalunya, entre altres espais, diversos dels consultats coincideixen a potenciar estils com Medievàlia o ara més recentment, la trobada d’Urban Sketchers: “Els esdeveniments s’han de projectar dins de la mateixa trama urbana, perquè si no l’impacte és molt indirecte. Depenent de la localització, posant per exemple el parc de Catalunya, el consum que es genera es produeix a 5 o 10 minuts de la mateixa activitat o ella mateixa ja té una oferta gastronòmica i comercial. En canvi, els formats en trama urbana projectes la ciutat i fas que els assistents coneguin la ciutat”; defensa Obrador, citant per exemple, casos d’èxit en clau local, com el Llaminer –més de 150.000 visitants– o en àmbit català, la Fira Lactium de Vic.

En la línia de comunicar, promocionar i potenciar el turisme, sigui cultural o esportiu, Josep Urpí lamenta que “en general, arreu de Catalunya, el turisme sempre s’ha vist com un enemic, i hem de canviar aquest concepte per un de nou veient-lo com un amic. Hem de potenciar la comunicació i aconseguir generar una interacció entre el sabadellenc i el turista. Així mateix, els cap de setmana s’hauria de reforçar algunes línies de transport públic per facilitat la mobilitat interna entre els visitants”.

Finalment, l’empresari hoteler sabadellenc suggereix buscar esdeveniments per a la segona meitat de l’any, una època en què “es nota el fred econòmic, hi ha una baixada de les pernoctacions”.