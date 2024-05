FAQS: Què vol dir una OPA hostil?

El BBVA ha comunicat aquest matí a la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) una oferta pública sobre el capital del Banc Sabadell.

Què és?

Una Oferta Pública d’Adquisició (OPA) és una operació del mercat de valors en què una entitat, en aquest cas el BBVA, fa una oferta per comprar totes les accions d’una empresa –Banc Sabadell– que cotitza a borsa.

A qui es dirigeix?

En aquest cas, no hi ha un preu de compra, sinó un intercanvi d’accions. El BBVA entregarà una acció pròpia per cada 4,83 títols del Banc Sabadell.

Per què és una OPA hostil?

En aquest cas, es tracta d’una OPA hostil perquè el Consell d’Administració ja va informar la CNMV que rebutjava l’oferta, amb les mateixes característiques que avui mateix ha llançat el BBVA. El Consell, presidit per Josep Oliu, ja va estimar que el banc tindria més valor per als accionistes com a “entitat independent” que si s’integrava en el banc madrileny.

En el sector bancari, fa anys que no es produeix una OPA hostil. En la indústria del sector generalment hi ha hagut entesa entre entitats, malgrat algunes excepcions, com la del Banco de Bilbao a Banesto als anys vuitanta, que no va arribar a bon port, o la del Banco Santander sobre el banc neerlandès ABN Amro, l’any 2007.