El BBVA ha llançat una OPA hostil per fer-se amb el control del Banc Sabadell, segons ha confirmat en un comunicat publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’oferta del banc basc és la mateixa que el consell d’administració del Sabadell va rebutjar: una acció de nova emissió per cada 4,83 accions del Sabadell, una prima del 30% respecte al valor del 29 d’abril.

Segons el Sabadell, l’oferta “infravalora” el valor de l’entitat catalana. Ara, seran els accionistes els que prenguin la decisió, i prop de la meitat són petits inversors. A diferència del que passava amb l’oferta amistosa de la setmana passada, ara el BBVA no reserva “cap avantatge” als accionistes ni membres del consell d’administració del Sabadell.

La totalitat de les accions

El document enviat a la CNMV confirma que el BBVA tira endavant una OPA “dirigida a la totalitat de les accions” emeses pel Banc Sabadell, 5.440 milions, de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, representatives del 100% del capital.

“L’oferent no té cap acord de cap naturalesa amb la societat afectada, amb accionistes de la societat afectada o amb el seu consell d’administració o amb alguns dels seus membres en relació a l’oferta. No s’ha reservat cap avantatge als accionistes ni a la societat afectada ni als membres del seu consell d’administració”, assenyala el BBVA.

La cronologia dels fets

El BBVA va informar el 30 d’abril que volia “iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre ambdues entitats”. L’endemà, el banc basc va detallar que oferia una acció de nova emissió per 4,83, una prima del 30% respecte al tancament de la borsa del 29 d’abril, i proposava una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el “compromís total amb Catalunya”.

Aquest dilluns el Banc Sabadell va rebutjar l’oferta del BBVA, després de celebrar un consell d’administració. L’entitat que presideix Josep Oliu va justificar-ho perquè “infravalora significativament” el projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent.

Dimecres, es va fer pública una carta en què el president del BBVA, Carlos Torres, advertia al Sabadell que no faria una segona oferta per adquirir l’entitat en considerar que no hi havia “espai per millorar” l’oferta.

L’escrit, que Torres va enviar al seu homòleg del Sabadell, Josep Oliu, el passat 5 de maig remarcava que s’havia “esgotat” tot el marge que disposava amb la prima del 30% de l’acció del 29 d’abril.

Just l’endemà, el BBVA ha optat per una opció més agressiva, presentant una OPA hostil que no es veia al sector bancari de l’Estat espanyol des dels anys 80.

L’operació d’absorció requereix de les autoritzacions pertinents de les autoritats.