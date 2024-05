El BBVA ja va avisar que no milloraria l’oferta

El BBVA ja va descartar un segon intent per adquirir el Banc Sabadell després d’arribar a la conclusió que “no hi ha cap espai per millorar” l’oferta. Així ho revelava la carta que el president del banc madrileny, Carlos Torres, al banquer sabadellenc Josep Oliu, el passat diumenge 5 de maig, i que el Banc Sabadell ha remès aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valor (CNMC).

En la mateixa carta, Torres, desvela que des de mitjans d’abril el Consell ja va decidir tornar a trucar a la porta del Banc Sabadell, i que aleshores, la prima de l’acció era del 48%, però “la gran pujada relativa de l’acció” en aquestes dues darreres setmanes, fins al 29, ha provocat que “hem esgotat tot l’espai que teníem”.

En aquest sentit, el president del BBVA apunta que l’acció del BBVA, d’ençà que es va fer pública l’oferta, va caure per valor de més de sis bilions d’euros i que hi hauria la possibilitat que davant d’un nou intent “és previsible que de nou tornés a caure el nostre valor”. És per aquest motiu que aquest escenari “impedeix absolutament que puguem pagar més prima que la que ja hem oferit”.

Finalment, en la mateixa missiva, Torres reconeix que “els missatges rebuts dels inversors i analistes en aquests cinc dies són clars i coincidents amb les nostres anàlisis respecte de l’impacte econòmic de l’operació per al BBVA”.