Aniries a presó per salvar algun dels teus millors amics?

Els quatre socis d’una empresa tecnològica d’èxit són investigats per hisenda per desviar diners il·legalment a paradisos fiscals. L’advocat de l’empresa els reuneix in extremis perquè decideixin qui dels quatre assumirà la culpa per salvar a la resta i a l’empresa. Seran 7 anys de presó. Aleshores, els socis de l’empresa contracten una mediadora professional per ajudar-los decidir. Durant la reunió, tots presenten motius i excuses per no ser el que carregui amb la sentència.

D’aquesta premissa parteix l’obra Qui dels 4?, que el Teatre de Sant Vicenç acaba d’estrenar i que encara es podrà veure els dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de maig. És una obra que posa en evidència com sorgeixen les misèries humanes en situacions límit i que, a través dels protagonistes, posa en judici l’amistat vers els diners. Un final inesperat corona aquesta obra, plena de contradiccions.

Sota la direcció i l’adaptació de Xeui Jiménez, els intèrprets són Albert Arnaus, David Borrell, Oscar Rodríguez, Alicia Temprado, Meritxell Reñé i Ricard Jiménez. Està basada en el film 7 años, de Roger Gual.

“És una obra de suspens, un text en el que es presenta de seguida el conflicte i en que la possible resolució del mateix va canviant de rumb constantment. L’espectador va canviant el punt de vista, l’opinió i les preferències”, explica la direcció.