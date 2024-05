El Banc Sabadell creix un 5% a borsa i el BBVA es desploma (-5,64%)

El Banc Sabadell creix fins a 5% en l’obertura borsària, fins a assolir un preu de 1,88 euros per acció, després de fer-se públic l’anunci de l’OPA hostil que BBVA ha llançat sobre el capital del Banc Sabadell. Un efecte contrari del que ha viscut el BBVA, que cau un 5,64%, fins als 9,71 euros per acció. L’Ibex cau arrossegat per la decisió del BBVA.

El valor de l’acció del Sabadell se situava un 7,77% més que el passat 29 d’abril, el dia anterior a l’oferta de fusió per absorció del BBVA al Banc Sabadell. Al tancament del 29 d’abril, el valor de l’acció es trobava a 1,7375

Una OPA hostil, segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es produeix quan una empresa, en aquest cas el BBVA, intenta adquirir el control d’una altra empresa (Banc Sabadell) sense el consentiment de la direcció d’aquesta segona empresa. En una OPA hostil, l’empresa adquirent pot fer una oferta directa als accionistes de l’empresa objectiu per adquirir les seves accions.

L’oferta del banc basc és la mateixa que el consell d’administració del Sabadell va rebutjar: 1 acció de nova emissió per cada 4,83 accions del Sabadell. Ara, la decisió està a mans dels accionistes del Sabadell, que han de decidir si accepten o no la proposta de bescanvi de 4,83 accions del banc sabadellenc per una del BBVA.