Foment, sobre l’OPA al Banc Sabadell: “Els grans perdedors seran les pimes”

Foment del Treball Nacional no ha trigat en emetre un comunicat per oposar-se a l’anunci d’una OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. “Els grans perdedors seran les pimes catalanes i, per tant, també les empreses espanyoles”, ha expressat la patronal.

Foment argumenta que la desaparició del Banc Sabadell implicaria que “moltes pimes quedaran orfes de finançament” i la patronal apunta que la concentració bancària tindria efectes negatius sobre el mercat i els clients en clau espanyola.

Consideren que el procés s’hauria de fer a escala europea: “Per a Foment del Treball el creixement de concentracions financeres s’hauria de fer a Europa i no a Espanya”