[Albert Acín | Laura Hernández]

L’anunci d’una OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell ha generat un sisme polític a tres dies de les eleccions catalanes i a unes hores que s’acabi la campanya electoral. Els candidats a la presidència de la Generalitat s’han pronunciat en contra del moviment del banc espanyol, assenyalant les conseqüències negatives ja no només per a la ciutat, sinó per tot Catalunya.

El presidenciable del PSC, Salvador Illa, assegura en declaracions al Diari que està “en contra”, tot destacant que no li han agradat les formes. Per a Illa, l’operació fa caminar Espanya cap a una “excessiva concentració bancària” que “no és bona per als clients”. Així mateix, el cap de llista socialista destaca les conseqüències socials, financeres i també en els llocs de treball, i també lamenta el missatge que dona per “poder de decisió a Catalunya”.

El president de la Generalitat i candidat a la presidència, Pere Aragonès, ha “rebutjat frontalment” el moviment del BBVA a través de la xarxa social X. “Una fusió bancària que només faria que empitjorar la falta de competència que ja patim” i avisa que el moviment del BBVA pot implicar “destruir llocs de treball i minvar el poder econòmic de Catalunya”. “És el camí equivocat i treballarem per evitar-la”, sentència.

Carles Puigdemont ha fet una crida a contestar l’OPA hostil “amb tota la força, amb tot el dret i amb tota la raó” també des de X. L’expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ va més enllà i veu una finalitat política contra Catalunya en aquesta operació: “Fa temps que hi ha una estratègia per liquidar l’activitat bancària catalana” i afegeix que això “perjudica” tant els usuaris com al conjunt del país.

El candidat del PP, Alejandro Fernández, lamenta que l’operació pugui impactar en l’economia catalana, afectant “negativament” a les pimes catalanes i a la “lliure competència”, en la línia del que ha expressat Foment del Treball.

Els comuns aposten per una intervenció pública que aturi l’OPA bancària. “Volem que el govern de l’Estat insti la Comissió Nacional del Mercat i la Competència a aturar aquesta operació d’oligopoli bancari, que generarà exclusió financera per als usuaris i usuàries de la banca, que al final som totes, perquè tots hem de passar pel banc, dificultant l’accés al crèdit, concentrant caixers automàtics i a l’hora dels interessos”, declara Jéssica Albiach, cap de llista de Comuns Sumar, al Diari.

La candidata alerta també de la repercussió de l’OPA hostil al sector econòmic. “Estem preocupats pel teixit industrial i empresarial del país, sobretot per les petites empreses. Aquesta operació oligopòlica dificultaria el seu finançament”.

“Estem contra la concentració bancària perquè enforteix encara més l’oligopoli bancari i financer”, coincideix Laure Vega, número 2 de la candidatura de la CUP, que a més proposa aposta per una banca pública “al servei de la població, la petita i mitjana empresa, l’economia social i comunitària i al servei de la transició ecològica, la justícia social i la sobirania nacional”.

Ciutadans, l’únic que hi dona suport

Ciutadans són els únics que defensen la legitimitat de l’operació. “No tenim res a objectar –diu Carlos Carrizosa–. Pel que fa a la competència, les administracions i institucions han de vigilar que aquesta operació no repercuteixi en els consumidors. La responsabilitat de les autoritats- afegeix-, ha de ser posteriorment, han de vetllar per què si culmina l’operació no sigui en perjudici de la gent”.