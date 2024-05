L’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell tindrà conseqüències greus i compta amb l’oposició de la ciutat. Així ho creu l’alcaldessa, Marta Farrés, que assegura que està “absolutament en contra que la identitat del Banc Sabadell es perdi” i deixa clar que vol que l’entitat mantingui el vincle amb la ciutat com sigui. “M’hi oposo. No vull que tiri endavant“, afirma en declaracions al Diari.

“Una OPA hostil no és la millor manera de plantejar una operació que tindrà conseqüències de gran abast tant per a Sabadell com per al conjunt del país”, exposa amb contundència i es mostra preocupada pel “teixit empresarial de la comarca i de la ciutat”. L’alcaldessa remarca el clam “unànime” contra el moviment del BBVA tant per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat, “de les entitats i molta gent de Sabadell”.

En clau de ciutat, Farrés fa una crida als petits accionistes sabadellencs que actuïn en conseqüència i s’oposin a l’OPA amb l’objectiu que no prosperi. “És veritat que és una operació d’alta complexitat, però en tot cas la força és dels accionistes”, reivindica.

Passat i present de la ciutat

El banc va néixer a Sabadell i ha tingut vinculació amb la ciutat des de 1881, tal com reivindica l’alcaldessa, que recorda que l’entitat la van fundar “industrials de casa nostra” i no amb “capital especulatiu”. Farrés constata que hi haurà “implicacions emocionals, socials, culturals i econòmiques” i considera que si el Banc queda fagocitat pel BBVA “mor la implicació del Banc amb la ciutat i també una manera de fer“: “És un banc que la ciutadania de la ciutat sentim nostre“, remarca.

“Vull que continuï existint un banc que porta el nom de Sabadell i que està absolutament lligat a la història i trajectòria de la ciutat”, assevera. “Aquest lligam es tradueix en el suport a entitats i iniciatives socials i culturals. S’ha de valorar aquest vincle”, insisteix i avisa dels “efectes” que l’operació del BBVA pot tenir sobre aquest teixit associatiu i social de la ciutat.

Farrés no vol pensar ara en les conseqüències sobre les entitats si l’OPA hostil prospera. “Que què passaria amb l’òpera si el BBVA se’n surt? No té sentit parlar d’això en la fase en què ens trobem i avançar-nos al futur”.

Conseqüències per als treballadors de la ciutat

L’alcaldessa tampoc passa per alt que, si l’OPA hostil obté resultats, això tindrà un impacte sobre els treballadors sabadellencs del Banc: “Pot haver-hi un impacte negatiu en l’ocupació i pèrdues de llocs de treball de veïns i veïnes de Sabadell”, deixa clar.

Farrés desconeix si hi pot haver una vinculació entre l’operació del BBVA i les eleccions del pròxim 12 de maig, com han afirmat alguns candidats a president de la Generalitat.