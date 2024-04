Has rebut una trucada o Whatsapp de l’Ajuntament? Podria ser una estafa

La policia de Sabadell ha emès un avís comunicant una nova estafa detectada. En els últims dies, alguns ciutadans han rebut trucades o WhatsApp suplantant l’Ajuntament. Els estafadors expliquen que hi ha hagut un problema en el pagament de l’impost d’escombraries o l’IBI i demanen una transferència per solucionar “el problema”.

A més de no fer cap transferència, els cossos de seguretat recomenanen denunciar l’acte per poder identificar els autors el més ràpid possible.