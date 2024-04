Carles Puigdemont ha llançat aquest cap de setmana un doble avís a navegants: tant l’abstenció com la “divisió” de l’independentisme “són vots que d’alguna manera aniran al senyor Illa” i “l’ajudaran a ser president”. Així ho va assegurar el candidat de Junts+ davant les 1.200 persones que diumenge van omplir el pavelló Jean Carrère d’Argelers de la Marenda, al Rosselló.

Davant un públic vingut en tretze autobusos –el doble que els dies anteriors – des del Vallès Occidental i Oriental, Carles Puigdemont va criticar que alguns “fins fa quatre dies pregonaven l’abstenció”, sense citar però en referència a Clara Ponsatí i Jordi Graupera. En aquest punt, alerta que la “desmobilització” només beneficiaria el candidat socialista Salvador Illa.

Puigdemont va buscar exclusivament el cos a cos amb el cap de llista del PSC i va assegurar que les eleccions del 12-M “només poden acabar de dues maneres”: “O posem el país en mans d’un tripartit que anirà a Madrid a rebre instruccions, o posem Catalunya en mans d’una força liderada per un president que vagi a Madrid a donar instruccions i que planti cara quan li diguin que no”.

El candidat juntaire va assegurar que els problemes que té Catalunya, des de la seguretat fins al transport ferroviari, “no els resoldran el PSOE, ni el seu delegat”. I va tornar a retreure a Salvador Illa que dissabte acudís al Comitè Federal del PSOE. “Té més interès a parlar amb els companys de partit a Madrid que amb els conciutadans a Catalunya”, va criticar.

En aquest sentit, el cap de cartell de Junts+ es contraposa amb els socialistes: “Quan han de triar entre país i partit, trien partit. Quan han de triar entre Catalunya i Madrid, trien Madrid. I el dia 12 els direm que Catalunya no serà el flotador del PSOE”. L’acte va comptar amb la presència de la presidenta del partit, Laura Borràs, i la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras.

Puigdemont suspèn la seva agenda

Puigdemont ha suspès la seva agenda de campanya per la mort de la seva mare. El substituirà el secretari general del partit, Jordi Turull, en el míting previst per a la tarda des d’Argelers. “Tots els meus germans han pogut estar al seu costat fins al final, i no li ha faltat escalf ni l’excel·lent tracte humà i professional del personal dels hospitals Trueta i l’Institut d’Assistència Sanitària”, ha dit en un missatge a la xarxa social X.