Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat a Sabadell està marcada en les últimes hores per la gala que distingeix els millors esportistes de la ciutat en l’últim any. Repassem aquestes i moltes altres notícies rellevants.

El waterpolo continua manant. La jove jugadora de l’Astralpool Club Natació Sabadell, Judith Forca, agafant el relleu del seu company de l’equip masculí Sergi Cabanas, ha estat escollida com a millor esportista de Sabadell, estrenant així el seu palmarès a la Festa de l’Esport.

Els usuaris del transport públic ferroviari de Sabadell afronten unes setmanes de complicacions i incertesa. El robatori de cable de coure del passat diumenge a Montcada i Reixac ha sembrat el caos a Renfe i els passatgers de la línia R4 n’han sortit especialment damnificats. Les afectacions, de fet, han obligat a alterar les freqüències en un servei que ha estat reiteradament en el punt de mira per constants retards i incidències de tota mena.

Per primer cop després de molts anys tancat, el pati de la façana principal de l’Artèxtil ja és accessible per a tots els vianants. Forma part de les obres de reforma del carrer de Quevedo, que van acabar fa unes setmanes i, recentment, el tram entre la Gran Via i el carrer de Covadonga ha quedat reobert per als vianants i el trànsit.

Un rètol en la rotonda a pocs metres del Cercle Sabadellès, en la carretera BV-1414 que dona accés a Bellaterra des de Sabadell, ha despertat la indignació per part dels veïns bellaterrencs. En el cartell es llegeix amb lletres de grans dimensions ‘Cerdanyola del Vallès’, un fet que els ciutadans de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) titllen de “provocació” i gest “innecessari”.

Nova cita electoral. El Saló de Plens de l’Ajuntament ha acollit una sessió extraordinària per celebrar el sorteig per designar els membres de les meses electorals en les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 9 de juny. Han resultat nomenades un total de 2.214 persones. Ja pots consultar si t’ha tocar formar-ne part en aquest enllaç.