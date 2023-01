L’era de Miki Lladó comença amb bon peu

El Centre d’Esports Sabadell ha fet bona la dita entrenador nou, victòria segura. L’era Miki Lladó a la banqueta arlequinada, comença amb bon preu gràcies a la victòria davant l’Athletic Club ‘B’ per 1 a 0. Tres punts vitals que permeten a l’equip apropar-se a les places de permanència, ara a només dos punts.

El tècnic arlequinat ha apostat per un onze amb tres centrals –Athuman, Resta i Morgado– i un mig del camp amb múscul, on Sergi Altimira i Armando Corbalán havien de teixir una teranyina per evitar el joc interior dels ‘cachorros‘ A dalt, verticalitat, amb Sergi Garcia, David Astals i Pau Víctor, el darrer com a home referència.

A l’inici del partit, sota una fina, però intensa pluja, s’han vist dos equips ben plantats a la Nova Creu Alta, buscant tenir el control del partit, encara que fos de manera infructuosa. Poc abans del primer quart, i arran d’una errada basca, Sergi Altimira a punt ha estat de rematar a porteria, però Ibon Ipsizua ha esmenat l’error de la defensa visitant. El partit transcorria sense arribades, però poc abans del minut 20, un servei de cantonada, rematat per César Morgado en primera instància, i després per Pau Resta, ha estat la primera gran ocasió i un ‘tast’ del que vindria instants després. Segon servei de cantonada, amb els mateixos protagonistes, i aquesta vegada, César Morgado rematava al fons de la xarxa. L’estratègia donava els primers fruits… de la temporada.

Amb el gol arlequinat, els d’Álex Pallarés han fet un pas endavant, i tot i tenir la possessió en diverses fases del partit, no han intimidat la defensa arlequinada. Sergi Garcia, a la mitja hora de joc, i David Astals, cinc minuts després, han tingut a les seves botes l’opció d’ampliar l’avantatge al marcador.

A la represa, el guió del partit ha transcorregut de la mateixa manera que gran part del primer temps, amb un Sabadell sòlid al darrere, esperant sortir al contracop per fer mal, i un Athletic Club ‘B’ que tenia la pilota però a camp propi. Així han anat passant els minuts, amb l’anhel d’una sentència que no ha arribat, però que tampoc ha fet patir en excés un Centre d’Esports Sabadell que ha vist com li han anul·lat un gol per fora de joc en el tram final. Dieste, ja amb el temps reglamentari complet, hauria pogut fer el 2 a 0, però la defensa basca ho ha evitat sobre la mateixa línia de gol. Tres punts d’or per apropar-se a la permanència.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Víctor Vidal; Marc Vargas (Joanet 77′), Ismael Athuman, Pau Resta, César Morgado, Juanmi Carrión; David Astals, Armando Corbalán, Sergi Altimira (Álex Sala 63′), Sergi Garcia (Moha Keita 63′); Pau Víctor (Dieste 87′).

Athletic Club B: Ibon Ispizua; Ander Lorente (Trespalacions 53′), Unai Eguiluz, Mikel Mendibe, Raul Chasco (Bari 76′); Alejandro Rego, Unai Gómez; Jon Guruzeta, Beñat Gerenabarrena (Goti 68′), Malcolm Ares; Jon Cabo (Bilbao 53′).

Àrbitre: Fernando Bueno Prieto (Comitè madrileny).

Gols: 1-0, minut 20: César Morgado.

Incidències: 3.460 espectadors a la Nova Creu Alta. Grogues: Juanmi Carrión (m.56), Armando Corbalán (m. 68), David Astals (m.72), Athuman (m.75)