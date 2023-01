L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ultima la creació d’una empresa municipal que gestioni determinats serveis de la ciutat. Es tracta d’un mecanisme que permetria aglutinar el control de la neteja dels equipaments municipals o la grua, però també d’altres que ara depenen d’altres ens, com el control de l’estacionament en superfície, competència actualment de Promusa. No podrà integrar-hi, però, la gestió de l’aigua, donat que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictamina que és competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Tot i que el seu desenvolupament està avançat, el consistori no pot assegurar que estigui activa abans que acabi el mandat per aspectes jurídics i administratius.

El projecte es desenvolupa l’actual govern, format per ERC, PSC i CUP, i que aquest dimarts ha fet un esmorzar informatiu amb els mitjans de comunicació al Teatre-Auditori de la localitat vallesana. L’empresa ha de permetre recuperar la gestió directa d’alguns serveis municipals, a la vegada que agrupar sota un mateix paraigua alguns que depenen d’altres ens.

“Preveiem integrar la neteja dels equipaments municipals, i potser també el que gestiona l’empresa Promusa com l’estacionament limitat”, assegura l’alcaldessa, Mireia Ingla. L’objectiu és integrar “els serveis que considerem que podem assumir” i aconseguir una gestió “més eficient, sostenible i millor per a la ciutadania”.

L’aigua, exclosa del servei

No podrà comptar, però, amb la gestió municipal del servei d’aigua. “Una sentència del TSJC de 2020 reconeixia que la competència és de l’AMB, i ens indicava que no podíem seguir endavant per l’objectiu que s’integrés en una empresa municipal de serveis”, apunta Ingla.

No obstant, preveu una entesa amb l’AMB per crear una empresa que pugui gestionar aquest àmbit, incorporant altres municipis que persegueixen la mateixa voluntat. “Hem demanat a l’AMB un estudi que determini com hauria de ser aquesta empresa, si ha de ser metropolitana o mixta”, apunta, un fet que en el segon dels supòsits obriria la porta a formar part de la gestió.

Bona entesa entre els socis

La trobada ha servit per escenificar el que els socis del govern tripartit han definit com una bona entesa entre les parts. L’esmorzar ha comptat amb la participació de l’alcaldessa, Mireia Ingla, el tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transports, Pere Soler (PSC), i el tinent d’alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, Marco Simarro (CUP), que han destacat que tot i les diferències entre les tres formacions, l’objectiu era assolir una estabilitat que beneficiés la ciutat.

En aquest sentit, cap dels tres representants del govern, que es presenten a les eleccions com a caps de llista, han avançat si es podria arribar a repetir aquest tripartit. Tot i això, Soler ha destacat que l’objectiu de tot candidat no és quedar-se a l’oposició per fer “mocions que no van enlloc”, sinó influir en el govern, mentre que Ingla ha assenyalat que els resultats que considera positius de la gestió municipals són gràcies a l’entesa de les tres forces.

Per la seva part, Simarro ha assegurat que la CUP no tanca la porta a aliances futures sempre que es puguin seguir desplegant “les polítiques que la ciutat necessita”.