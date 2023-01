Suspès el judici pel tall dels FGC a Sant Cugat el 8-M del 2018

Les set noies encausades pel tall de les vies de tren durant la vaga feminista del 2018 a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a Sant Cugat del Vallès consideren que la dilació del seu procés judicial busca desmobilitzar el col·lectiu. Aquest dimecres s’havia de celebrar el judici a Terrassa, però la pèrdua de documentació ha obligat a ajornar-lo, sense data fixada.

El cas es remunta a la vaga del 8 de març d’aquell any, quan una trentena de noies van ocupar les vies, obligant a aturar el servei. Els Mossos d’Esquadra van detenir-ne tres i en van identificar set, que ara afronten penes de tres anys de presó per desordres públics, a més d’una multa que suma 26.000 euros, el que FGC valora com a impacte econòmic pel tall.

“8 mil motius”

Les noies, que configuren el col·lectiu denominat “8 mil motius”, asseguren estar cansades després de cinc anys esperant un judici que, un cop fixada la data, prevista per aquest dimecres als jutjats de Terrassa, finalment s’ha suspès. S’hi havia previst una concentració de persones per fer suport a les noies, que van participar activament en la protesta amb la voluntat de posar de relleu el gran nombre d’agressions masclistes que asseguren que tenen lloc en els mitjans de transport públic.

“Un 17,1% de les agressions masclistes que es fan a l’espai públic passen en el transport públic”, destaca Maria Gordillo, portaveu de les encausades. L’acció a l’estació d’FGC es va fer, relata, en un moment en què l’empresa no tenia cap protocol per fer front a actituds d’aquesta tipologia, tot i que reconeix que hi van posar fil a l’agulla.

L’empresa, assenyala Gordillo, va plantejar-los retirar-se de l’acusació a canvi que accedissin a fer treballs comunitaris si assumien la seva culpabilitat. Tot i que finalment s’hi van retirar, van mantenir la demanda compensatòria de 26.000 euros, “el que diuen que van perdre aquell dia”, assenyala la portaveu, que qualifica l’actitud de l’empresa “d’hipòcrita”.

Judici ajornat

El col·lectiu destaca que fins aquest cap de setmana es mantenia la data de dimecres per a celebrar el judici, fins que aquest dilluns van saber que quedava ajornat sense nova data. “El motiu és la pèrdua per part del jutjat d’un document necessari, el nostre dubte és si es tracta d’un cas d’incompetència o d’un fet premeditat”, destaca Gordillo, que hi veu una clara voluntat política de desgastar-les per fomentar la desmobilització.

“Denunciem que l’Estat i la Generalitat ens acusen i condemnen feministes que ens vam organitzar i sortir al carrer aquell 8 de març, que no estem disposades a veure com ens assassinen”, ha assenyalat la portaveu. Entre els participants a la concentració d’aquest dimarts s’hi ha pogut veure cares com la del tinent d’alcalde de Drets Socials a Sant Cugat, Marco Simarro (CUP), i el diputat també cupaire al Parlament Xavier Pellicer.