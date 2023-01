Protecció Civil enviarà alertes d’emergències als mòbils

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que l’Estat ja ha traspassat la gestió del sistema d’alertes al Govern i a partir del mes de febrer, Protecció Civil podrà enviar missatges d’avís d’emergències als telèfons mòbils. Aquesta és una de les principals mesures del Plaseqta per enguany, però aquest sistema d’alertes es farà servir en emergències químiques i també en tota mena d’emergències arreu del país. Per posar-lo a prova, el conseller d’Interior ha avançat, des de Reus, que es faran quatre simulacres, en quatre mesos, i en diferents punts del territori. Les alertes als telèfons mòbils no es faran servir per informar els ciutadans sinó per donar instruccions d’autoprotecció a la població en casos d’emergències greus.

Elena ha recordat que el sistema d’alertes als telèfons mòbils no serveix per “informar” a la ciutadania del que passa en un període de normalitat, sinó que es tracta d’un procediment que “només s’activa quan hi ha emergències” reals. “Si aquest sistema s’activés massa vegades, acabaria perdent l’impacte que té”, ha remarcat el conseller. Quan s’hagi d’informar els ciutadans sobre algun altre aspecte, el Govern ho farà, però “a través d’altres mecanismes”.

Per provar l’eficàcia d’aquests missatges d’avís, al llarg de l’any es faran quatre simulacres, que afectaran “el 100% de la població” de Catalunya. “Quan s’activen simulacres, és quan es veuen els errors”, ha defensat Elena.