Veure els partits del Sabadell dret li ha costat 180 euros al soci Jordi Cuní

El carnet d’aquesta temporada li ha sortit més car al soci 552 del Centre d’Esports, Jordi Cuní. A més dels 155 euros de l’abonament de Preferència, ara ha hagut de pagar 180 euros de sanció per veure els partits dret a la Nova Creu Alta. El Jordi, com altres aficionats, tenen el costum de presenciar el futbol dempeus, al passadís superior. “És una manera de treure’s els nervis. Penso que no faig mal a ningú ni tampoc impedim el pas de la gent”, explica.

Les mesures aplicades, seguint la Llei de l’Esport, pel servei de seguretat del club, però, van desembocar en una situació atípica en el partit Sabadell-Eldense. “Només hi havia un membre de seguretat que es va passejar per totes les zones del camp exigint als aficionats asseure’s. D’entrada no ho vaig fer i va alertar als Mossos. De cop i volta va aparèixer una parella d’agents per identificar-me. Em van acompanyar a una altra zona del camp i un grup de 10 o 12 aficionats ens van seguir per escridassar-los. Fins i tot van demanar reforços! Em van convidar a abandonar l’Estadi i ara he rebut la sanció”.

Sanció doble

Una sanció doble de 300 euros com a falta lleu: per no veure el futbol a la seva localitat i alterar l’ordre públic. “El segon punt és mentida perquè jo ni vaig obrir la boca”. Prefereix no recórrer i estalviar-se un 40%, o sigui que li toca pagar els 180 euros.

El cas va provocar una protesta de les penyes entrant 15 minuts tard en un partit i això va flexibilitzar les mesures després d’una reunió del club amb els responsables de seguretat i els Mossos per analitzar la situació. De totes maneres, diumenge passat van tornar els avisos per megafonia. “Si puc, jo continuaré veient els partits dret“, diu el Jordi.