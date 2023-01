La Fundació Atendis sol·licita la Creu de Sant Jordi

La Fundació Privada Atendis, nascuda a Sabadell l’any 1963 està d’aniversari. Enguany, celebra els seus 60 anys d’existència i per aquest motiu l’entitat ha decidit sol·licitar a la Generalitat la Creu de Sant Jordi. Per fer-ho ha comptat amb diversos suports, tant de l’ajuntament, com d’entitats del tercer sector i simpatitzants. Gràcies a això han pogut presentar més de 2.000 firmes per avalar la seva demanda.

“Obtenir la Creu seria una bona manera de reconèixer la figura del Dr. Argemí, impulsor del projecte. També una confirmació i reconeixement de la feina feta durant tots aquests anys, i no només per nosaltres sinó per tot el sector de la ciutat que es dedica a ajudar les persones amb discapacitat”, ha expressat el president d’Atendis, Josep Manuel Suàrez.

Des de l’entitat, que compta amb 250 usuaris, 200 treballadors, 2 residències i un centre de dia es mostren il·lusionats per poder rebre el guardó, per ells seria la cirereta del pastís. “No depèn de nosaltres, seria un afegit. Amb el que ens quedem principalment és que amb el pas dels anys s’ha anat coneixent i valorant més la feina feta i això és molt positiu”.

Per celebrar el 60 aniversari Atendis té preparades més activitats i actes que s’aniran coneixent durant els propers mesos.

📢60 anys! Comencem aquesta publicació amb els anys que fem aquest 2023! I ens omple de satisfacció poder-ho dir i poder-ho celebrar al llarg de tots aquests propers mesos!

I ja hem començat i volem informar que hem sol·licitat la Creu de Sant Jordi amb + de 2000 suports@gencat pic.twitter.com/ri8gPgPRpZ — Fundació Atendis (@FAtendis) January 15, 2023