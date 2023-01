Nova temporada d’espectacles a laSala: El Pot Petit, Rauxa o Engruna Teatre

La nova temporada de laSala arriba amb més d’una dotzena de propostes artístiques, des de gener fins a juny. El Centre de Creació d’Arts per a les Famílies acollirà espectacles de companyies com El Pot Petit, la sabadellenca Engruna Teatre, Aracaladanza o Anna Roca. La vocació de la programació és “obrir mirades” per transformar des de l’art, més enllà de l’exhibició i l’entreteniment: les funcions faran reflexionar sobre temes com la imaginació, la família, la vida i la mort, la descoberta del món i la gestió de les emocions.

El 29 de gener començarà la temporada amb Nius, un concert immersiu per al públic més petit. Continuarà el 12 de febrer amb la presentació de Les Ales de la Carlota, l’últim projecte de la companyia Anna Roca, en residència a laSala.

La programació compta amb la proposta La crisi de la imaginació, de la companyia de circ contemporani Rauxa, el 26 de febrer. També amb la instal·lació El cau dels sentits (25 de febrer) o amb l’últim espectacle d’Aracaladanza, LOOP, que es representarà a La Faràndula el 25 de març.

Una altra proposta atractiva serà l’espectacle musical Les aventures del lleó vergonyós, d’El Pot Petit, el 19 de març. Finalment, la temporada tancarà amb la reconeguda companyia de titelles L’Estaquirot Teatre, que passarà per laSala amb l’espectacle En Jan Totlifan, el 16 d’abril.

Les propostes es complementaran amb tallers postfunció, guies de lectura relacionades amb els espectacles o l’exposició Vent i Ànima, de la companyia Rauxa, per exemple. Aquesta programació combina espectacles de temporada i altres fruit de residències artístiques que acull l’equipament, com les de les companyies La Curiosa, Animal Religion i Engruna Teatre.

“Sabadell és molt afortunada, ja que el treball de l’equip de laSala ens proporciona una programació infantil i familiar d’una qualitat extraordinària”, apunta el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. “Amb el valor afegit que la mirada va molt més enllà de l’exhibició i l’entreteniment”, afegeix.

Des de laSala s’impulsen projectes de col·laboració amb professionals de l’educació, la salut i l’acció social. Un dels objectius, segons els responsables de laSala, és “fomentar l’intercanvi, el diàleg, l’experimentació i l’expressió artística”.

Formació a mestres

LaSala ofereix una vegada més formació a mestres d’escola bressol i educació infantil per mitjà del programa Mestres que es mouen, que convida a professorat i artistes a creuar conjuntament els límits entre l’art i l’educació. En aquesta edició, el programa compta amb tallers per a treballar la musicalitat, la veu, el cos i recursos per a treballar la llum i el color. En aquests moments, ja s’han obert les inscripcions i es poden realitzar a la web de laSala.

Projectes europeus

L’equipament continua treballant en diferents projectes europeus vinculats a la internacionalització i a la importància de les Arts en la infància i la joventut. N’és un exemple Community Impact, un projecte Erasmus+ sobre l’impacte de les Arts en la salut cultural dels barris. Hi treballa un equip multidisciplinari liderat per laSala i que inclou professionals de l’Escola Bressol Calvet d’Estrella, de l’Escola d’Educació Infantil i Primària Calvet d’Estrella, la Biblioteca del Nord i l’Ajuntament de Sabadell. A més, hi participen com a partners europeus la Compagnie ACTA (França), Starcatchers (Regne Unit), i el festival 2TURVENHOOG (Holanda).

Els propers 26 i 27 de gener, Sabadell acollirà la pròxima trobada dels equips dels diferents països participants amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents estratègies que es desenvolupen des de laSala per generar espais d’encontre artístic entre iguals en contextos multiculturals.