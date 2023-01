FOTOS | Prop d’una vintena d’incidències pel fort vent

El fort vent està provocant diverses incidències aquest dilluns a diversos punts del territori. Fins les dues del migdia, els Bombers havien rebut 17 avisos a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, àrea que inclou Sabadell. A la ciutat, s’han hagut de lamentar alguns danys materials per la caiguda d’arbres, deixant escenes com la que s’ha pogut veure a Can Deu aquest migdia.

#CanDeu 12:40

Efecte de la ventada.

Tant de bò el mal “només” sigui material.#Sabadell pic.twitter.com/TLShzq1N5T — Jordi Segura 💛 #NoOblido #Jorgokudi♌® (@jorgokudi) January 16, 2023

En total, els Bombers han rebut més d’una trentena d’avisos relacionats amb l’episodi de vent que en les darreres hores està afectant Catalunya. La majoria dels requeriments han estat per retirar arbres caiguts o assegurar elements inestables de façanes. A la Regió d’Emergències Metropolitana Sud, se n’han rebut cinc, mentre que a la de Girona vuit.

Ratxes de més de 70 km/h

Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions per l’episodi de vent que està afectant Catalunya i ha activat també en estat d’alerta el pla Procicat per fort onatge. Ha informat que les darreres actualitzacions de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que dimarts el vent generalitzat s’intensificarà, per la qual cosa ha decidit mantenir en fase d’alerta el pla Vencat.

De fet, es preveuen ratxes de més de 70 km/h pràcticament a tot el territori i especialment a la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central i de Tarragona. Aquest fenomen anirà acompanyat de nevades al Pirineu i un descens de les temperatures de cara a dimecres.