“Hem hagut de desbrossar un solar de Ca n’Oriac nosaltres mateixos”

“Les branques i els matolls arribaven fins al carrer, i ens resultava molest passejar”, exposen uns veïns del barri de Ca n’Oriac de Sabadell. La darrera setmana, un grup de residents del barri, mobilitzats per l’associació de veïns, van decidir agafar escales i tisores de podar i desbrossar un solar privat que “fa anys que està abandonat”.

Els veïns expliquen que, després de reclamar-ho a l’Ajuntament, van decidir fer-ho per motu proprio: “Ningú no ha fet cap neteja, fa dos anys que això està fet un fàstic”, lamenta Palmira Gabernet, secretària de l’associació de veïns de Ca n’Oriac. Quan la propietària va morir, “allò va quedar totalment descuidat”, expressa. Es tracta d’un solar ubicat al carrer del Roselló. Els veïns van actuar sobre la part de la façana que dona al carrer. “Les branques queien i era incòmode de passejar”, apunta un dels veïns.

És un espai privat i l’Ajuntament no pot actuar

L’Ajuntament no hi pot actuar. Es tracta d’un espai totalment privat i els serveis municipals no hi poden arribar. El manteniment de l’espai i la responsabilitat legal recau sobre els propietaris. “L’Ajuntament no hi pot intervenir, no és de la seva propietat”, explica Oriol Martori, arquitecte urbanista.

Ara bé, algun cop s’ha fet de forma subsidiària, després de requerir als propietaris que ho facin sense rebre una resposta i en el cas que suposi un risc per a les persones. En aquest sentit, els veïns reclamen algun mecanisme a l’Ajuntament perquè intervingui “més ràpidament” en els casos on la propietat no se’n faci càrrec.

Pals de la llum

D’altra banda, els veïns també reclamen la retirada dels pals de la llum que dificulten el pas dels vianants, especialment en carrers com els de la Cerdanya, Montblanc, Vallespir o Segarra.

En total, han comptabilitzat una trentena de pals instal·lats a la vorera i que dificulten el pas de persones amb problemes de mobilitat o gent gran. I han col·locat cartells informatius també com a forma de reivindicació.