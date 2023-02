El Parlament va aprovar aquest dimecres la llei contra les ocupacions que provoquen problemes de convivència a les comunitats de veïns. Els canvis legislatius permetran als Ajuntaments destinar pisos ocupats que generen una “alteració de la convivència” a “habitatge social”.

Després d’una negociació amb PSC, ERC i Ciutadans a nivell català, Junts ha aconseguit que tiri endavant la seva proposta per modificar la llei de dret a l’habitatge i el Codi Civil per tal que els consistoris puguin requerir als grans tenidors que en el termini de trenta dies desallotgin pisos ocupats. Es tracta d’immobles on es duguin a terme activitats contràries a la “convivència normal de la comunitat”, “de l’ordre públic” o que posin “en perill la seguretat o la integritat de l’immoble”.

Reivindicació a Sabadell

El ple municipal del passat mes de gener va debatre sobre la necessitat de disposar de més eines jurídiques perquè Ajuntaments i comunitats de veïns puguin donar resposta a les ocupacions conflictives i delinqüencials. Junts per Sabadell va presentar la moció després que el seu portaveu, Lluís Matas, advertís en les últimes setmanes que aquesta mena d’ocupacions generen “alarma social” i “degraden la convivència, generen problemes, amenaces i delictes”.

El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés (PSC), va desvincular les persones que ocupen per necessitat de les que generen conflictes. I va posar exemples d’ocupacions problemàtiques que hi ha hagut en els darrers anys, com als carrers de Garcilaso, Antoni Cusidó, Gràcia i Cellers.

“En molts casos el problema és que el delicte que s’està cometent es pot produir perquè s’està ocupant aquell immoble, sigui un habitatge o un local. I sabem que, eliminant l’ocupació d’aquell immoble, la comissió d’aquest delicte s’elimina o es redueix, a part de les molèsties que pugui estar ocasionant”, va explicar fa unes setmanes.

Facilitar l’acció dels ajuntaments

Per la seva banda, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona espera que la mesura faciliti l’actuació municipal en casos d’ocupacions conflictives, remarcant que el consistori estarà legitimat per iniciar el procediment de desallotjament de l’immoble ocupat en els casos descrits.

En un comunicat, l’associació recorda que la llei va en línia amb la seva proposta de resolució, que ha reclamat insistentment a les administracions competents més eines per poder actuar en casos d’ocupacions il·legals i conflictives que posen en perill la convivència.

La nova llei

El text aprovat aquest dimecres al Parlament delimita la mesura a “grans tenidors” i no a “persones jurídiques grans tenidors”, com demanava Junts inicialment. A més, s’ha introduït al preàmbul una referència als criteris que es poden utilitzar per decidir què constitueix una “alteració de la convivència”. Bàsicament, es remet a la jurisprudència en general que “ha delimitat amb rigor” aquest concepte. D’aquesta manera, es considera que es pot evitar “extralimitacions o arbitrarietats” a l’hora d’impulsar un desnonament.

La proposta preveu que els Ajuntaments puguin adquirir “temporalment l’ús de l’habitatge durant un termini màxim de set anys” i que l’hagin de “destinar a polítiques públiques de lloguer social”.