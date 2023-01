Sabadell reclama eines per fer front “amb contundència” a les ocupacions conflictives

Sabadell reclama més eines jurídiques perquè ajuntaments i comunitats de veïns puguin donar resposta a les ocupacions conflictives i delinqüencials, tal com ha aprovat el ple municipal de gener aquest dimarts a partir d’una moció presentada per Junts per Sabadell. El portaveu de la formació, Lluís Matas, reclama que “hem de poder actuar ràpidament i amb contundència perquè estem parlant d’un tema de seguretat”. La proposta s’està debatent aquests dies a tots els ajuntaments on Junts té presència.

La moció no fa referència a totes les ocupacions, sinó “les que porten un trencament de la pau social i un risc de perillositat”. Per evitar que aquests casos afectin els veïns més propers i el conjunt de la ciutat, el text reclama eines legislatives per fer-hi front, com la modificació de la llei d’enjudiciament criminal perquè els desallotjaments es puguin fer en un màxim de 48 hores, els coneguts com a exprés.

Per part del Govern, el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés (PSC) va desvinular les persones que ocupen per necessitat de les que generen conflictes. I va posar exemples d’ocupacions problemàtiques que hi ha hagut en els darrers anys, com als carrers de Garcilaso, Antoni Cusidó, Gràcia i Cellers, per exemple. I va defensar la moció per l’impacte que aquestes ocupacions tenen en els veïns. “En molts casos el problema és que el delicte que s’està cometent es pot produir perquè s’està ocupant aquell immoble, sigui un habitatge o un local. I sabem que, eliminant la ocupació d’aquell immoble, la comissió d’aquest delicte s’elimina o es redueix, a part de les molèsties que pugui estar ocasionant”.

Des d’ERC, el regidor Raul Garcia Barroso insisteix que la seguretat és un valor i, per sentir-nos segurs, la resta de drets humans han d’estar garantits, com el dret a l’habitatge. L’edil subratlla les mesures que es van aplicar en el govern quadripartit anterior, que va doblar el nombre d’habitatges d’emergència social per fer front als desnonaments, o d’altres que s’apliquen ara des de la conselleria d’Interior de la Generalitat, com un nou protocol per millorar l’atenció de les persones vulnerables. Des d’ERC insisteixen que els casos d’ocupacions conflictives a Sabadell són “concrets, no generalitzats”.

Segons la regidora Anna Lara, de la Crida, la moció “reconeix les famílies vulnerables, però passa a ignorar-les automàticament” quan es vol obrir la possibilitat dels desallotjaments exprés. I insisteix que “el problema no està en l’ocupació sinó en l’altre delicte que s’està cometent i la justícia no està responent”.

Per part de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández, subratlla el canvi en el to i el fons de la qüestió d’ERC sobre les ocupacions conflictives, però creu que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, “les competències pròpies que té la Generalitat no les està fent servir per actuar en aquest tipus d’ocupacions”.