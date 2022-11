“Aplicarem tot el pes de la llei”. ERC apuja el to contra les màfies que es lucren de les ocupacions a Sabadell. L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, ha demanat més “contundència” contra els grups organitzats dedicats a les ocupacions il·legals en una trobada amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, aquest dijous. Junts han fet una visita a comerços de l’avinguda de Matadepera.

Les ocupacions d’habitatge han anat en augment en els últims anys. l’any passat, 352 habitatges van ser sostrets de forma il·legal a Sabadell i als municipis de l’entorn, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Avui s’ocupa cinc vegades més que fa una dècada (el 2011 es van comptar 75 casos), una realitat que preocupa als ajuntaments i a la mateixa Generalitat.

El conseller Elena aposta per una “intervenció més contundent” contra les ocupacions delinqüencials, és a dir, sobre aquelles que tenen alguna activitat criminal associada o lucre per part de tercers. Per aconseguir-ho, caldria fer un canvi legislatiu en tot l’Estat. “S’han de fer canvis legislatius per a poder actuar”, ha assenyalat el conseller en resposta al Diari.

Gabriel Fernàndez ha anat un pas més enllà. Creu que les màfies deixarien d’aprofitar-se de famílies vulnerables si aquestes ja tinguessin un habitatge: “Per treure el negoci de les màfies, és fonamental que l’administració local resolgui el problema residencial”. En aquest sentit, ha criticat que el Govern municipal prometés 500 habitatges per aquest mandat “i n’hagi fet només 53” i culpa l’Ajuntament de no fer més.

Més Mossos a Sabadell

El cos dels Mossos d’Esquadra necessitava més agents després d’una dècada de retallades. La plantilla de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell s’ha incrementat un 20% en els darrers dos anys: 35 nous agents fins a arribar a un total de 206, segons ha explicat el mateix Elena, que s’ha compromès a incrementar el nombre d’agents en els anys vinents.

El reforç en la seguretat és un dels objectius del Govern de la Generalitat, ara únicament en mans d’ERC. “L’ordre és d’esquerres. Allà on hi ha mes igualtat, hi ha mes seguretat. Això passa aquí, a Mèxic, a Colòmbia…”, ha defensat el conseller. Davant la nova situació política catalana, Fernàndez ha apuntat en seguretat i en altres polítiques, exercirà de “pont entre la ciutat i el Govern de la Generalitat”.

ERC demana canvis en seguretat a l’Ajuntament

Fernàndez ha estat molt crític amb el model policial del PSC i amb la seva gestió de la Policia Municipal. Considera que l’alcaldessa Farrés no va en la direcció adequada i que ha de recuperar iniciatives del mandat anterior, quan ERC i la Crida governaven a l’Ajuntament. El republicà vol recuperar el projecte Àgora Nord, un espai de treball conformat per la policia, les entitats veïnals, socials i l’administració pública per abordar els problemes de Ca n’Oriac, la Planada i el Torrent del Capellà, entre altres barris del nord de Sabadell.

“El treball va ser molt bo. Vam generar un espai inèdit per a la resolució dels conflictes”, ha assegurat Fernàndez, que ha deixat anar: “Malauradament, el Govern municipal actual s’ho ha carregat“.

Fotografies: Víctor Castillo