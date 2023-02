FOTOS | Les ales de la Carlota, tractar la mort mitjançant el teatre

La nostra societat té temes tabú. Un d’ells és la mort. Costa parlar-ne i passa el mateix amb el procés del dol. Però no sempre ha de ser difícil. I això mateix és el que intenta fer, i amb encert, Les ales de la Carlota. Una obra pensada per nens que representa un cant a la vida, una explicació de la mort com un aspecte més de la nostra existència. Ja que com expressa, si es mor és perquè abans s’ha viscut.

Creada i dirigida per Anna Roca, l’espectacle- que s’ha representat aquest diumenge a La Sala– ens presenta la Carlota. Una nena que ha perdut la seva mare i es troba superant el dol. Un bon dia troba un ocell ferit a la finestra de casa, fet que generarà un viatge de color i poesia que l’ajudarà a gestionar la mort.

Amb una durada de gairebé una hora, l’obra va acompanyada d’un petit taller post funció on l’equip artístic surt a conversar amb el públic. Una bona manera de fer una xerrada sobre gestió emocional del dol amb els més petits.