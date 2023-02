Botifarra de pizza amb pepperoni: el Dijous Gras amb més varietat

Hi ha tot un món gastronòmic per descobrir a mossegades cada Dijous Gras. Botifarres que es disfressen de gustos deliciosos i plens de contrastos que fa uns anys eren inimaginables. Fan salivar només d’anomenar-les.

La Xarcuteria Cal Vivet de Sentmenat fa setmanes que es prepara per al dia, que s’ha fet seu combinant tradició i innovació. Botifarra d’ou, sí, és clar, però també de foie i ceba caramel·litzada, de sobrassada, mel i nous.

I encara per a més gurmets, lleugerament dolça, de xocolata i taronja. I arriscada però irresistible per a paladars atrevits, botifarra d’ou de pizza pepperoni! T’hi atreveixes? I ningú es quedarà sense menjar-ne, ja que n’elaboren sense gluten, per a celíacs, amb farines blanques.

De què més es disfressen les botifarres? A la xarcuteria s’hi poden trobar moltes més combinacions d’alquimistes amb l’ou. Per exemple, amb ceps saltats; amb calçots; amb pernil reserva; amb patata i ceba; amb formatge gorgonzola i codony; amb espinacs; amb llardons; i amb carxofa.

Tots tenim una mitja taronja per trobar a la vida. I amb les combinacions que ens ofereixen avui les xarcuteries, és evident que també hi ha una mitja botifarra d’ou per a cadascú.

Tota festa, un bon tiberi

Per què existeix el Dijous Gras o Dijous Llarder, una festa en què la tradició mana que ens afartem de botifarra d’ou, truites i llardons?

Ara hem de parlar de la Quaresma, un període de 40 dies –set setmanes– del calendari litúrgic cristià. És el temps que Jesús hauria estat en el desert, temptat pel dimoni.

En aquest període, abans de Setmana Santa, religiosament s’imposava l’austeritat i l’abstinència. Estava prohibit el consum de carn i d’aliments greixosos.

Per tant, per Dijous Gras es feia coixí amb aliments greixosos com la botifarra d’ou i els llardons.

A més, Dijous Gras és el tret de sortida de Carnestoltes, la festa pagana de la disbauxa per excel·lència. S’allarga fins a l’inici de la Quaresma, amb el Dimecres de Cendra, en què tothom havia de començar a fer bondat.

Per què botifarra d’ou?

La tradició de menjar botifarra d’ou durant aquest període està documentada al país des del segle XVII.

Coneixeu, ben segur, aquestes dues expressions: “A cadascú li arriba el seu Sant Martí” i “Per Sant Martí mata el porc i enceta el vi”. Hi estan relacionades, segons una de les principals hipòtesis que expliquen el Dijous Gras.

Per Sant Martí, que se celebra el novembre, moltes famílies que vivien en masies o eren de pagès tenien la tradició de matar un porc , que ja sabeu que tot se n’aprofita. I a banda de celebrar un bon àpat de germanor, se’n guardaven moltes parts per a fer rebost. És una tradició que encara se celebra a moltes comarques catalanes.

Així doncs, arribava el mes de febrer o març, i del porc ja en quedava poca carn. Per aprofitar-la i allargar-ne el consum, es barrejava amb ou i se’n feien botifarres. Així és com va néixer la tradició.

Per a l’elaboració de les botifarres típiques de Dijous Gras, avui dia encara es barregen 10 quilos d’ou per cada quilo de carn de porc, que acostuma a ser a base de carn magra, cansalada i papada.

Les tradicionals coques de llardons

Deixeu un racó a l’estómac per les postres, que ja ens coneixem, golafres! De fet, per a molts, l’últim mos de Dijous Gras, el més dolç de tots, és el millor. A la celebració no poden faltar les coques de llardons.

Per això les pastisseries i els forns de Sabadell van més enfeinats que de costum. S’han d’arremangar per atendre totes les comandes: “La tradició es manté ben viva, a la gent li agrada molt celebrar els dies assenyalats del calendari”, comenta l’Anna, de la Fleca Valls.

Avui, Dijous Gras, amb els llardons com a ingredient principal, no només hi podem trobar les clàssiques coques de pasta de full, sinó també coques de brioix.

I si a algú no li agraden els llardons, o no menja carn, no es quedarà sense celebrar la festa, tot i que alguns puristes de Dijous Gras ho desitjarien. A la fleca i a altres pastisseries també venen coques de brioix amb crema i fruita. Per celebrar, que no falti de res.

De bon matí, afanyeu-vos. Les previsions de venda de les pastisseries auguren molts compradors. Les llargues cues que avui tindrem a davant de la pastisseria Sant Marc certifiquen que les botifarres d’ou i les truites conviuen a la perfecció amb el dolç preferit de les postres.