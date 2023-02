Miki Lladó: “Quan venen corbes tots hem de donar el màxim”

Tot i la dolorosa derrota contra el Numancia que va significar caure de nou en la zona de descens, el Sabadell afronta la visita al camp del líder Eldense “amb les eines i energia suficients per posar-li les coses difícils i guanyar-lo”, segons el tècnic arlequinat, Miki Lladó.

Les ratxes s’han invertit. De cinc jornades sense perdre s’ha passat a una dinàmica de quatre sense guanyar. Miki Lladó fa la seva interpretació: “tot a la vida és qüestió de perspectiva. Si només mirem el ‘3 de 12’ dels últims 4 partits, es podria parlar de dinàmica nefasta i que tot va malament. En canvi, jo també puc dir que hem fet un ‘9 de 18’ que mai s’havia assolit aquesta temporada en un bloc de 6 jornades. Fora de casa l’estadística és un ‘5 de 9’ que és positiva. Per damunt de tot, jo em quedo amb un indicador: l’equip ha demostrat que sempre competeix”.

És conscient que diumenge (18 h) es trobaran un rival molt potent. “Així ho demostra el seu lideratge i el fet que encara no hagi perdut a casa. Però no ens podem agafar a això sinó concentrar-nos en la nostra feina. Com a visitants som un equip sòlid, hem de fer-nos respectar, atacar la seva última línia i al mateix temps protegir-nos perquè estem davant d’un molt bon equip. La clau és dominar diferents registres”.

El partit d’Elda inicia, segons el tècnic, un nou escenari: “s’obre un bloc de sis partits que acabarà amb la visita del Barcelona At. i el vestidor s’ha marcat un objectiu”, sense dir cap nombre de punts. “Això és com pujar La Rabassada i quan venen corbes cal estar preparats i donar tots el màxim: els jugadors, el cos tècnic, el club i l’entorn. No es tracta de buscar culpables sinó d’estar units”.

Athuman, baixa

A més de Sergi Garcia, a qui encara li queden dues setmanes, Miki Lladó afegirà dues baixes més. Per un costat, el sancionat Pau Víctor i per una altra, el central Ismael Athuman, qui pateix un trencament muscular al terç mitjà del bíceps femoral de la cama esquerra i podria estar entre 4 i 6 setmanes fora de combat. Miki Lladó encara no té decidit com suplirà l’absència del màxim golejador. “Tenim dues estructures i quan hem jugat amb una punta hem fet un ‘6 de 6′. També podem sortir amb dues puntes, ja veurem. El més important és l’empenta i l’actitud de tot l’equip”. D’altra banda, l’Eldense tindrà les baixes de Soberón i Álex Martínez, “un defensa fantàstic que millor no hi sigui”, confessa el tècnic.

Ha deixat entreveure que el porter Adrià Ortolá i Raul Baena tenen opcions de debutar. “És un partit en el qual necessitem taules i experiència. Ja han completat dues setmanes amb el grup, com Alberto Fernández, i això és positiu”. Ha deixat clar, però, que “aquí ningú juga per decret i s’ha de guanyar el lloc”.

El Sabadell començarà el partit en zona de descens i l’Eldense podria fer-ho com a segon classificat si el Castellón guanya a l’At. Balears diumenge el matí, una opció que no li desagrada al tècnic: “pot ser una arma de doble fil, però si nosaltres tenim la pressió de sortir de sota, ells també la tenen per mantenir la primera posició que és molt important“.