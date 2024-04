Sis empreses d’àmbit nacional i internacional obriran un nou establiment al renovat edifici Llac Center de Sabadell, a l’Eix Macià. Serà el nou centre comercial d’aquest emblemàtic edifici sabadellenc, encara que cadascun dels negocis funcionarà de manera independent, amb accés des del carrer, l’avinguda de Francesc Macià. La nova propietat de l’espai comercial, López Real Inversiones 21, ha presentat el projecte que té per aquest equipament aquest dimarts amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i els tinents d’alcaldessa Montse González i Lluís Matas.

Les empreses que ara s’instal·laran a l’edifici són el supermercat Mercadona; la cadena de menjar ràpid Burger King; un altre local de restauració pendent de confirmar; un centre sanitari de Sanitas; l’empresa de jocs infantils i jumping Sould Park i una pista de bitlles també dirigida al públic familiar. La gestió de les tres plantes subterrànies d’aparcament -unes 200 places- anirà a càrrec de Mercadona, que en gestionarà l’horari i el cost, però hi podrà accedir tothom. Les obertures dels diferents negocis s’esperen cap a l’estiu del 2025.

Després d’anys abandonat, la reconversió en una residència d’estudiants que obrirà el mes de setembre ha anat acompanyada de la reforma dels espais comercials que queden a la part inferior de l’equipament. Amb l’obertura dels nous establiments i l’equipament estudiantil, s’acabarà un període de dues dècades després del fracàs del primer Llac Center, en el qual hi va haver diversos petits negocis, que van anar tancant per falta d’activitat. Algunes oficines, a la part superior, van estar actives fins que van haver de marxar per l’inici de les obres.

El responsable a Catalunya de López Real Inversiones 21, Vicenç Nomdedeu, ha destacat que preveuen invertir entre 32 i 35 milions d’euros entre el que ha costat la compra de l’antic centre comercial i la rehabilitació per deixar-lo a punt perquè cada operador adequï el seu espai a les seves necessitats. La previsió és entregar els locals entre els mesos d’octubre i novembre. Aleshores, començaran les obres per adequar-los i la previsió és obrir-los tots a l’estiu del 2025. Nomdedeu remarca que “cada activitat serà individual, no hi haurà un centre comercial, cadascú farà el seu horari, cadascú tindrà la seva càrrega i descàrrega, etc”.

Els locals comercials de l’antic Llac Center estaven en mans de 16 propietaris. Vicenç Nomdedeu ha explicat que el procés per comprar-los tots “no ha sigut fàcil” i va durar uns tres anys, perquè fins i tot alguns propietaris va costar de trobar-los.

Des del Govern, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat que vol que “Sabadell sigui una ciutat on la gent tingui ganes d’invertir perquè hi passen coses. Cada vegada tenim més inversions a casa nostra com la que veiem aquí o hem anat veient a Sant Pau de Riu-sec”. I fa una crida a les empreses perquè s’instal·lin a Sabadell perquè “intentarem fer-ho el millor possible i tractar-vos de la millor manera possible”. Farrés ha englobat la reforma del Llac Center com a element clau de la futura millora de l’Eix Macià que ha avançat que presentarà després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

Igual que la residència, el projecte arquitectònic i la direcció d’obres van a càrrec del despatx sabadellenc EFA Arquitectes i la construcció, de la Constructora del Cardoner.

Residència a punt

Per la seva part, la residència d’estudiants es diu oficialment Llac i la gestiona l’empresa Yugo. Ofereix quatre tipus d’allotjaments i una opció per a persones amb mobilitat reduïda, amb preus que van des dels 747 als 975 euros al mes. Aquesta residència està enfocada a estudiants que necessitin allotjar-se a Sabadell per anar a l’ESDi o a la UAB, però també a l’hospital Parc Taulí o a Barcelona.

Les obres de reforma del Llac Center van començar l’octubre de 2022 i, un any i mig després, la residència d’estudiants ja està enllestida. Enrere queda l’ensurt del 7 de febrer de 2023, quan un incendi mentre es feien les obres va provocar una gran columna de fum visible des de diferents localitats. La revitalització de les dues torres edifici que funcionen com a residència l’ha promogut Merkel Capital, que hi ha invertit uns 14 milions d’euros. Sumats als del centre comercial, en la reconversió de l’immoble s’hi hauran destinat més de 46 milions d’euros.