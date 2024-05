El sabadellenc Toni Espadas mor assassinat mentre treballava a Etiòpia

El sabadellenc Toni Espadas ha mort assassinat aquest dilluns, 20 de maig, víctima d’un atac mentre treballava a Etiòpia. La notícia l’ha revelat el mitjà xilè Canal 13, que parla d’un “incident complex” que s’està investigant. Espadas era al país africà gravant el programa Socios por el mundo per a la productora MkZeta. El Departament d’Acció Exterior de la Generalitat ha rebut la confirmació del succés per part del Ministeri d’Assumptes Exteriors del govern espanyol i, ara, ambdues administracions miren d’aclarir els detalls de la tràgica notícia, segons recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

L’incident en el qual s’ha vist implicat Espadas s’hauria produït quan tornava amb altres persones d’una jornada de gravació. Les mateixes fonts xilenes indiquen que l’equip que ha estat atacat no ha rebut l’atac de la tribu que estava visitant. El mitjà xilè afegeix que els conductors i la resta d’integrants de l’equip del programa que estaven realitzant es troben bé de salut i tornaran de forma immediata a Xile.

“Com a Canal 13 lamentem profundament el decés del Toni i, des de la distància, enviem tot el nostre suport a la seva família”, afegeix en un comunicat l’històric mitjà fundat a Xile el 1959.

Toni Espadas era un fotògraf conegut en el món dels viatges per la seva trajectòria i expertesa en aquest sector, enfocat en el turisme responsable. Era el director i fundador de l’empresa Rift Valley Expeditions, amb seu a la cantonada de la carretera de Barcelona amb el carrer d’Alemanya de Sabadell, especialitzada primer en la planificació de rutes per Etiòpia i, després, per diferents països africans A part, el 1995 va fundar l’empresa Vèrtic, d’equipament per a activitats a l’exterior.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha publicat aquest dilluns a la nit un missatge a la xarxa social X (abans Twitter) en el qual es mostra “colpida per la notícia” i trasllada “tot l’escalf a la seva família i éssers estimats”. El portaveu del grup municipal d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha utilitzat la mateixa plataforma per traslladar “tota la nostra solidaritat, el nostre afecte i el nostre condol” als familiars i amics del sabadellenc.