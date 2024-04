Joan Monràs sobreviu a l’extrema duresa de la mítica Ultra Trail de Madeira

Gairebé 18 hores de cursa. De nit una gran part i amb pluja intensa també durant molts dels 115 quilòmetres amb 7.100 metres de desnivell positiu. En aquestes condicions va córrer l’ultrafondista sabadellenc Joan Monràs la mítica ‘Madeira Island Ultra Trail’, coneguda popularment com la ‘Miut‘, a l’illa portuguesa de Madeira.

“Es pot dir que va ser una cursa de supervivència”, diu el protagonista en la seva tornada a la ciutat. Dels 1.500 participants, més de 300 van abandonar, la majoria dels casos per hipotèrmia. “La pluja va ser un element que ho va condicionar tot. Feia molt més fred i també complicava el terreny, més embarrat i difícil. És una prova amb pujades molt empinades i baixades molt tècniques, amb el terra de pedra”, subratlla.

Va tenir moments força delicats, sobretot quan va patir una caiguda en el quilòmetre 92. “Em vaig donar un fort cop al cap i, de fet, durant uns minuts vaig quedar estabornit. Em va ajudar un altre corredor i per sort em vaig poder recuperar per continuar”. Ja a Sabadell s’ha fet un TAC per comprovar que no hi havia res més.

Objectiu assolit

Acabar ja és un èxit. El Joan ho va fer amb un temps de 17.57.23 i entre els primers 150 corredors, concretament el número 148. Això li permet obtenir el bitllet per participar en la Western States 100 Miles de Califòrnia, un dels seus objectius principals a Madeira. “Estic content del resultat tot i que vaig fer un temps superior del qual tenia previst per culpa de la pluja”, explica.

Ara toca descansar i pensar en pròxims reptes, com la Vall d’Aran. Això sí, el Joan recomana visitar Madeira… com a turista. “Els paisatges són espectaculars i d’alguna manera ajuden a no pensar tant en el cansament que acumules”.