Creixen les actuacions per plagues urbanes a Sabadell

El canvi climàtic, amb l’increment de les temperatures i la falta de pluges, ha afavorit que creixi la presència d’insectes i altres animals com rosegadors a bona part de les ciutats del Sud d’Europa, entre les quals, Sabadell. Davant d’aquesta realitat, s’han incrementat els recursos i mesures per combatre les plagues urbanes, treballant de forma transversal entre diferents serveis i amb la coordinació de la nova regidoria de Gestió de Plagues de l’Ajuntament.

Entre les mesures, ha augmentat la resposta davant dels avisos ciutadans. Les actuacions derivades d’aquests avisos han pujat un 23% entre 2020 i 2023, passant de 1.062 a 1.303 accions. Entre les comunicacions rebudes de la ciutadania les més nombroses són per paneroles.

El consistori remarca que quan rep un avís d’aquest tipus s’hi actua en menys de 72 hores.

Estudis

D’altra banda, aquest mes de maig s’ha iniciat un estudi a la Creu Alta, Can Llong, Concòrdia i Centre, en el qual s’analitzen totes les tapes de clavegueram per conèixer de primera mà quina és la situació en aquestes zones i així poder fer un diagnòstic més acurat i ajustar les mesures a prendre. L’any passat es va realitzar l’estudi als barris de Can Feu i Gràcia i l’objectiu és poder estendre aquesta diagnosi a tots els barris, havent començat per les zones on s’ha detectat més activitat.

En aquet marc, i ara que s’apropa la calor, s’estan fent actuacions coordinades de neteja del clavegueram i de superfícies amb el tractament antiplagues, per tal d’afavorir l’efectivitat.

Actuacions sistemàtiques

A banda, com es fa de manera habitual durant tot l’any, es continuen amb les actuacions sistemàtiques arreu de la ciutat. En aquest cas es realitza un control preventiu al clavegueram i altres espais com escoles amb servei de menjador i mercats municipals. Aquestes accions es fan amb una periodicitat trimestral, o bé mensual en casos d’alta incidència, i sempre d’acord amb criteris mediambientals, d’efectivitat i de proporcionalitat.