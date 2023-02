L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) preveuen aprofitar l’aigua regenerada de l’EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell per abastir Sant Cugat, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma, a Bellaterra. Actualment, la depuradora neteja més aigua de la que es necessita per mantenir el cabal ecològic del riu, de manera que la intenció és reaprofitar el sobrant per donar servei a diferents municipis.

Es calcula que cada any es podria aportar 1 hectòmetre cúbic d’aigua potable, el qual representa el 10% del consum anual de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB. Es destinaria principalment a usos municipals, recreatius i industrials. S’estima que el cost de l’obra seria de 5,1 milions d’euros.

Projecte en marxa

L’ACA i l’AMB han presentat la proposta aquest dijous en un acte a Sant Cugat del Vallès. Per titar endavant l’obra, l’Àrea Metropolitana ha encarregat un projecte constructiu per conèixer el detall dels consums potencials i la tipologia d’aquests consums pel que fa a, entre altres, a requeriments qualitatius o de distribució temporal.

L’objectiu és que el document concreti la dimensió de la infraestructura que fa falta per fer l’aprofitament de l’aigua de la depuradora cap als municipis. La previsió és que aquest estudi estigui acabat d’aquí a un any. Un cop coneguts els detalls, començaria l’obra, que està inclosa a la planificació de l’ACA per al període 2022-2027.