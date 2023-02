Gonzalo Boye visita Sabadell per fer una ‘masterclass’ judicial

“Ve a posar llum a la foscor”. Així va presentar l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, el prestigiós advocat Gonzalo Boye davant de més d’un centenar de persones que van aplegar-se a l’auditori del Centre Cívic de Cal Balsach el passat dilluns a la tarda en una sessió informativa.

L’advocat, immers en el judici de Laura Borràs, a qui porta la defensa, va desplaçar-se a Sabadell per exposar les claus de la sentència del Tribunal Superior de Justícia Europea (TJUE) sobre les euroordres de Llarena. “A Espanya deien que van guanyar, però sembla que han perdut: van dir que cursarien una euroordre després de la sentència i jo encara no l’he vist”, va subratllar Boye, que va afegir que “a la sentència hi ha paràgrafs molts clars que proven que han perdut”.

Una cita, que també va servir a l’advocat per exposar l’impacte que aquesta notícia pot tenir també per als polítics independentistes exiliats.

Judici a Laura Borràs

L’actualitat més estricta va portar-lo també a fer declaracions sobre el judici de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, davant del qual va mostrar-se “convençut a guanyar la batalla judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. Borràs, que s’enfronta a sis anys de presó, 21 d’inhabilitació i 144.000 euros per un presumpte fraccionament indegut en diversos contractes menors quan treballava a l’Institut de les Lletres Catalanes, va deixar la seva defensa a les mans de Gonzalo Boye. A l’atenció als mitjans de dilluns, l’advocat va apuntar que “serà un judici amb moltes sorpreses, per ambdues parts”.

Preguntat per l’estratègia que seguirà, després de la maniobra estratègica dels altres dos acusats, Boye va mostrar-se molt opac: “Ja ens van deixar indefensos perquè coneixien l’estratègia una vegada, ara fem un canvi d’estratègia, que, com comprendreu, no explicarem als mitjans de comunicació. A això, l’alcaldable Lluís Matas, va mostrar “plena confiança” en els moviments de l’advocat de Borràs i Puigdemont. “Estem convençuts que guanyarem aquest estat espanyol repressor”, va reblar Matas.